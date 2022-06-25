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26 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Ev ve iş yerlerini su bastı

25 Haziran 2022, Cumartesi 17:00
Osmaniye’de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Devlet Bahçeli Alt Geçidi ve bazı yollar, oluşan bu birikintileri nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerinin bodrum ve giriş katlarını da su bastı. Oto Sanayi Sitesi’nde de pek çok iş yeri ve araç, sular altında kaldı. İş yerlerinde mahsur kalanlar, traktörlerle tahliye edildi. Bu arada, kent genelinde fırtına da etkili oldu.

Osmaniye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, akşam 18.30 sularında başlayan sağanak nedeniyle 215 ev, iş yeri, ahır ve alt geçitten su baskını ihbarı alındığı, gelen ihbarlara AFAD’dan 3 ekip ve 9 personel, Osmaniye Belediyesinden 5 ekip ve 20 personel, Toroslar EDAŞ’tan ise 6 ekip ve 14 kişi ile müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, sağanak nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı, 1 metruk binanın çöktüğü, 3 iş yerinin çatısında da hasar oluştuğu, bodrum katını su basan ve elektrikleri kesilen 2 hastaneye ise jeneratör desteği sağlandığı kaydedildi.

Antalya’da sağanakhayatı olumsuz etkiledi

Antalya’da öğle saatlerinde başlayan yağış şiddetini artırdı. Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerindeki bazı altgeçit ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, tentelerin altına sığınarak ıslanmamaya çalıştı. Yağmurdan malzemelerini kurtarmaya çalışan esnaf, yağışın hafiflemesinin ardından dükkanlarının önündeki su birikintisini temizlemeye başladı.

Tarsus’da bazı dereler taştı

Öte yandan Mersin’in Tarsus ilçesi Cin Mahallesi’nde etkili olan yağışta dereler taştı, bazı tarım alanları zarar gördü. Muhtar İsmail Kıvrak, yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle bazı derelerin taştığını bazı noktalarda da toprak kayması oluştuğunu bildirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışması yapacağı öğrenildi.

Antalya,Osmaniye - aa

AA

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