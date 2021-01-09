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9 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Hayati Amca’nın hobisi

09 Ocak 2021, Cumartesi 19:05
Sakarya’da deposunu atölyeye çeviren “Hayati Amca” ahşaptan hobi ürünleri yapıyor.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan emekli Hayati Edizdoğan, ilerleyen yaşına rağmen evinin deposunda ürettiği ahşap hobi ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerine ulaştırıyor. Çocukluğundan beri ağaç işleriyle uğraşan ve kentteki bir lastik fabrikasından emekli olan 81 yaşındaki Edizdoğan, 1980 yılında komşusunun tavsiyesi üzerine ahşap hobi malzemesi üretimine başladı. İlk önce elektrikçi dükkânında, daha sonra da evinin bodrum katındaki deposunu atölyeye çevirerek oyuncak, abajur, saat gibi birçok objeler üreten Edizdoğan, ürünleri ilgi görünce makinesini daha da büyüttü. İsteğe göre ahşap ürünler de yapan “Hayati Amca”, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor.      

Çocuklar için de ahşap oyuncak yapıyor

Hayati Edizdoğan, elektrikçi dükkânında yaptığı ürünlerin beğenilmesi üzerine siparişler aldığını, böylelikle işi büyüttüğünü anlattı. Çocukluğundan beri ağaç işleriyle uğraştığını aktaran Edizdoğan, “Siparişleri yapıp teslim ettim. 1 hafta sonra tekrar gelerek sipariş geçmek istediklerini belirttiler, fakat o küçük makineyle bu siparişleri yapmak zordu. Bursa’ya giderek yeni makine aldım. Sonra Kız Meslek Lisesi ve Halk Eğitim Merkezi’nden hocalar geldi derken sonra bir arkadaşla tanıştık. Yaptığımız ürünleri onun arabasına koyarak Türkiye’yi dolaştık. Şimdi ise evimin deposunda uğraşıyorum.” ifadelerini kullandı. Atölyeye sabah saatlerinde inip çalışmaya başladığını dile getiren Edizdoğan, çocukları çok sevdiğini, onlar için de ahşap oyuncak ürettiğini sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: Hayati Amca, hobi
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