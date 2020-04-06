KARDEŞELİ DERNEĞİ YARDIMLARINIZI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRIYOR

Dünya olarak zorlu bir süreçten geçmekteyiz. Çin’de başlayan Koronavirüs salgını ülkemizi de ciddi ölçüde etkiledi. Ekonomimiz zor bir zamandan geçiyor. Pek çok iş yeri kapanma noktasına geldi. İşçi çıkarımları arttı, insanlar evine ekmek götüremez oldu.

Biz Kardeşeli Derneği olarak toplumun yapı taşı olan aileyi ayakta tutarsak toplumu da ayakta tutacağımıza inanıyoruz. Bu nedenle halkımızı birlik olmaya davet ediyoruz. “Haydi Türkiye Bu Birlik Senin Sayende!” sloganımızla yola çıkıyoruz. İlk olarak en yakınımızdan başlıyoruz. Yardıma ihtiyacı olan insanları tespit ederek imkânlarımız doğrultusunda yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz.

Kardeşeli Derneği olarak dünyanın dört bir yanında yardıma ihtiyacı olan herkesin yanındayız. “Haydi Türkiye Bu Birlik Senin Sayende” sosyal hareketimiz doğrultusunda derneğimize başvuran, ihtiyacı olan insanlara gıda ve yardım paketlerimizi ulaştırmaya başladık. Dağıtımlarımızı ekiplerimiz ve İçişleri Bakanlığı’nın oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu ile gerçekleştiriyoruz.

BİRLİKTE YÜRÜYELİM

Ülkemiz bugüne dek yardıma ihtiyacı olan her mazlumun yanında oldu. Kardeşeli Derneği olarak biz de bu yardımların elçisi olduk. Birçok ülkeye yardımlarınızı ulaştırdık. Susuz kalana su, aç kalana aş, açıkta kalana ev olduk. Bugün ise bizim, bize ihtiyacımız var. Ramazan çalışmalarımız dâhil olmak üzere yardım çalışmalarımızı ülkemizde arttırıyoruz. Vefa Sosyal Destek Grubu ve derneğimizin tespit ettiği ailelere yardımlarımızı dağıtmak üzere çalışmalarımıza başladık. Hedefimiz 10 bin gıda ve hijyen paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.

Herkesi “Haydi Türkiye, Bu Birlik Senin Sayende!” sloganı ile çıktığımız bu yolda birlikte yürümeye davet ediyoruz. Yaşadığımız sıkıntılı süreci birlikte, birlik olarak aşacağız.

EVDE KALAN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜRLER

Bu süreci sağlıkla geçirmemizi sağlayan sağlık çalışanlarımıza, güvenle yaşamamızı sağlayan, özveriyle çalışan polislerimize, eğitimi her koşulda sürdüren öğretmenlerimize, gecesini gündüzüne katıp gayretle çalışan Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, milletçe evinde kalan tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Bu birlik sizin sayenizde.

Buradan hayırseverleri, tüm STK’ları, sendikaları, iş adamlarını, cemaatleri, ayırt etmeksizin bütün halkımızı şu sıkıntılı günlerde daha fazla birlik ve beraberlik için hassasiyet göstermeye ve bizlere destek olmaya davet ediyoruz.

Haydi Türkiye, Bu Birlik Senin Sayende!