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8 NİSAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Her yerde bayram yoğunluğu yaşanıyor

07 Nisan 2024, Pazar 17:00
Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 9 günlük tatili memleketlerinde, tatil bölgelerinde ve yurt dışında geçirmek isteyenler havalimanları, otogarlar ve otoyollarda yoğunluk oluşturuyor.

İstanbul Havalimanı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda başlayan yoğunluk tatilin ilk gününde de sürdü. Tatil için kentten ayrılanlar, erken saatlerden itibaren İstanbul Havalimanı’na gelmeye başladı. Havalimanının giriş nizamiyesinde ve terminalin önündeki caddede trafik oluştu. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri ve polisler, uyarılar yaparak trafik yoğunluğunu azaltmaya çalıştı. İGA ekiplerince, kuyruk oluşmasını engellemek için terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktaları ile kapılar açık tutularak yolcuların hızlı geçişleri sağlandı. Çocuklarıyla beraber seyahat eden yolcular, vakit kaybetmemeleri için ailelere ayrılan özel bölümden geçirildi. İGA, Türk Hava Yolları  ve Turkish Ground Serves ekipleri, yolcuları gidecekleri noktalara yönlendirdi.

Dış hatlardaki kalabalık

Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali’ndeki tüm pasaport bankolarını açık tutan polisler de yolculara e-pasaport bankolarına yönlendirerek yardımcı oldu. Tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler, yurt dışı harcı pulu veren makinelerin önünde kabalık oluşturdu.

Sabiha Gökçen’de yoğunluk

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki yolcu yoğunluğu da devam ediyor. Yolcular, sabahtan itibaren x-ray kontrol noktalarında, bilet ve valiz işlemleri için kontuarların önünde yoğunluk oluşturdu. Havalimanındaki görevliler, yoğunluğu azaltmak için yolculara yardımcı oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 9 günlük bayram tatili süresince günlük yaklaşık 700 uçuş yapılması planlanıyor. Havalimanında Ramazan Bayramı’nda toplam 6 bin 500 uçuşla 1 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verileceği öngörülüyor.

AA

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