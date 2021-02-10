"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İDO ve BUDO seferlerine fırtına engeli

10 Şubat 2021, Çarşamba 09:44
Marmara Bölgesi’nde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 13.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 13.00 Yalova-Pendik, 13.00 Pendik-Yalova, 15.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

BUDO ise bazı seferlerinin iptal edildiğini internet sitesinden şöyle duyurdu, 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir.

NTV

Etiketler: İDO, BUDO, fırtına, engel
Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BioNTech Almanya'da aşı üretimine başladı

    Erdoğan, 'sivil anayasa' çağrısı yaptı

    Eski Boğaziçi Rektörü: Yetkililer aşırı tepki gösteriyor

    İşsizlik rakamları açıklandı

    İngiltere'de iki farklı koronavirüs mutasyonu daha ortaya çıktı

    Bu ortamda anayasa yapılamaz

    ‘Masum’ dedikleri Atıf Hocayı astılar

    Doğu Türkistan’a neden körsünüz?

    Başakşehir, Fenerbahçe'yi eledi

    NATO'dan Navalnıy çağrısı

    Devlet, gücünü öğrencilerde mi sınayacak?

    İşkencecilerden hesap sorun

    Meralarda hayvancılık yapılmayacak mı?

    Türkiye Uzay Ajansı'nın logosu ilk kez tanıtıldı

    Milli Uzay Programı'ndaki 10 yıllık hedefler açıklandı

    Türkiye'de son 24 saatte 8636 vaka ve 98 ölüm gözlemlendi

    Hapistekinin ailesine laf edilmez

    ‘Fransa İslâm’ı’ projesine tepkiler sürüyor

    Yalan haberler kaldırılacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Boğaziçi milâdı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bu ortamda anayasa yapılamaz
    Feyzullah ERGÜN

    Geniş etkili ilaç: Kırmızı pancar
    Süleyman KÖSMENE

    Evlenmek herkese farz mıdır?
    Ahmet BATTAL

    Kendisiyle savaşan Devleti sürdürene-2
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sultan Abdülhamid ve Hareket Ordusu
    Raşit YÜCEL

    Endişeli günler
    Risale-i Nur'dan

    İnsan ebed için halk edilmiş ve ebede gidecektir
    Abdil YILDIRIM

    Risale-i Nur dairesinde yeise yer yoktur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.