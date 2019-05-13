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13 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İftar sofrasına yıldırım düştü: 4 yaralı

13 Mayıs 2019, Pazartesi 15:43
Bitlis'te bir ailenin iftar sofrasına düşen yıldırım, 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Bitlis’in Mutki ilçesinde dün iftar açmak için bekleyen ailenin kurduğu sofranın yakınına yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. 

Alınan bilgilere göre olay, Mutki ilçesinin Çitliyol köyünde meydana geldi. Köyde ikamet eden Kardaş ailesinin dün iftar için evlerinin bahçesinde kurdukları sofranın yakınına yıldırım düştü.

Sofrada bulunan Habro, Ömer Ali, Kutbettin ve Hanımşah Kardaş, yıldırımın düşmesi sonucu yaralanarak Mutki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

NTV

Etiketler: Bitlis, yıldırım
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