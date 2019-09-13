İSBAK'a yeni genel müdür atandı

İBB’nin iştirak şirketlerinden İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş. Genel Müdürü Bahaddin Yetkin'in sosyal medya paylaşımları nedeniyle gördüğü tepki üzerine istifasının ardından boşalan genel müdürlük makamına yeni atama yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağustos ayında belediye şirketlerinden İSBAK'a genel müdür olarak atadığı Bahaddin Yetkin'in sosyal medya paylaşımları ve AK Parti milletvekili adayı olması kamuoyunda yoğun bir tepkiye yol açmıştı. Yetkin, tepkiler üzerine görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Uzun süre tartışılan atama ve istifanın ardından İSBAK A.Ş Genel Müdürlüğüne yeni bir isim getirildi. Yerel seçim sürecinde CHP'den Kadıköy Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Esat Temimhan, İSBAK'ın yeni genel müdürü oldu.



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