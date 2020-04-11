İşitme engelliler için şeffaf maske

Samsun’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işitme engellilerin kullanımına uygun olarak ağız bölümü şeffaf maske üretildi.

Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında herkese maske kullanım zorunluluğu getirilmesi, işaret dili ve ağız hareketleriyle aralarında iletişim kuran işitme engellilerin işini zorlaştırdı. Atakum Belediyesi, işitme engellilerin ağız hareketleri ile yüz mimiklerinin görülmesini sağlayan, ağız bölümü şeffaf maske tasarladı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Standart maskeler yüzün ağız kısmını tamamen kapattığı için işitme engellilerimiz rahat iletişim kuramıyordu. Bunun üzerine personelimiz kısa sürede proje geliştirdi” dedi. Üretilen şeffaf maskeler, işitme engellilere dağıtılmaya başlandı. AA

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