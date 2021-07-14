İstanbul’da vak’alar arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen vak’a sayılarını açıkladı.

Ankara ve İzmir’deki vak’a sayıları düşerken, İstanbul’da arttı. Siirt, Ağrı ve Bitlis ise en çok vakanın görüldüğü iller oldu. Sağlık Bakanı Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık (3 Temmuz - 9 Temmuz) vak’a sayılarını açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı haritaya göre; Ankara ve İzmir’deki 100 bin nüfusa karşılık gelen vak’a sayısında bir önceki haftanın verilerine kıyasla düşüş yaşanırken, İstanbul’da az da olsa vak’aların arttığı görüldü. 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı; İstanbul’da 54,60’dan 56,75’a yükselirken, Ankara’da 71,99’dan 59,10’a, İzmir’de ise 23,51’den 22,16’ya düştü. İstanbul - anka

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