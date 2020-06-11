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11 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İstanbul Havalimanı'nda dış hat uçuşları yeniden başladı

11 Haziran 2020, Perşembe 10:20
İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 2 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşları yeniden başladı.

Yeni normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran'da başlayan iç hat uçuşlarının ardından İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı seferleri de belirli ülkeleri kapsayacak şekilde kademeli olarak yeniden açıldı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları, Almanya, İngiltere ve Hollanda'ya İstanbul Havalimanı'ndan tarifeli seferler başlattı. 

Günler öncesinden bilet alan yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi. Biletli yolcuların haricinde terminale girişlere izin verilmedi. Yolcuların havalimanına girişte termal kameralarla vücut ısıları kontrol edildi. Arama noktalarından Dış Hatlar Gidiş Terminaline gelen yolcular, burada sosyal mesafeye uyarak bekledi. Havalimanına giren yolcular bilet ve bagaj işlemlerinin ardından pasaport bölümünden geçerek uçaklara yöneldi.

Yolcuların ve çalışanların maske taktığı ve çoğunlukla sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

THY'nin Almanya'nın başkenti Berlin ile Düseldorf, Münih ve Frankfurt kentlerine, İngiltere'nin başkenti Londra'ya ve Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a İstanbul Havalimanı'ndan başlattığı tarifeli uçuşlar kapsamında ilk uçuş saat 08.20'de Düselfdorf şehrine yapıldı. 

Karşılıklı uçuş gerçekleştirilen ülkelerin yetkili makamlarınca belirlenen şartları taşıyan yolcular, başlatılan tarifeli uçuşlarla seyahat gerçekleştirebiliyor.

İstanbul Havalimanı'ndan dış hatlarda bugün 08.20'de gerçekleştirilen TK1523 İstanbul-Düseldorf ve TK 1980 İstanbul-Londra seferlerinin ardından, 08.25'te TK-1951 İstanbul-Amsterdam, 08.30'da 1587 İstanbul-Frankfurt, 08.50'de TK 1721 İstanbul-Berlin ve 09.05'te TK 1629 - İstanbul Münih uçuşları yapılacak. 

Etiketler: İstanbul Havalimanı, yurt dışı uçuş
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