İstanbul sağanakla uyandı

İstanbul'un bazı ilçelerinde zaman zaman şiddetini arttıran aralıklı yağış görülüyor.

Anadolu Yakası'nda Kadıköy ve Üsküdar'da hafif yağış, Ataşehir'de ise sağanak etkili oluyor. Üsküdar Salacak Sahili'nde yağışa rağmen bazı vatandaşların denize girdiği gözlendi. Avrupa Yakası'nda da birçok bölgede etkili olan yağış dolayısıyla yollarda su birikintileri oluştu. Zaman zaman şiddetini arttıran yağış, sürücülere de zor anlar yaşatıyor. Bazı bölgelerde yağış nedeniyle küçük çaplı trafik kazaları da meydana geldi. Sağanak dolayısıyla ilerlemekte güçlük çeken bazı motosiklet sürücülerinin üst geçitlerin altlarına geçerek yağışın dinmesini bekledikleri görüldü. AA

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