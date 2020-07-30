İzmir'de orman yangını

İzmir'in Balçova ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'de Balçova Teleferik üstündeki ormanlık bölgede orman yangın çıktı. Yangına 9 helikopter, 1 uçak, 48 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 6 dozer ve 210 söndürme işçisi ile müdahale ediliyor. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında söndürme çalışması sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Yangına saat 16:18 ’de ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Yangına, komşu Bölge Müdürlüklerinden hava ve yer ekibi takviyesi yapılmıştır" ifadelerini kullandı. Çevre bölge ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda 210 söndürme işçisi görev yapıyor. NTV

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