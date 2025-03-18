"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MART 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İzmir'deki tünel inşaatı sebebiyle 60'a yakın ev zarar gördü: 'Evler her geçen gün çatırdıyor, herkes korku içinde'

18 Mart 2025, Salı 20:56
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Buca Onat Tüneli inşaatı nedeniyle bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.

Yapım çalışmalarının sürdüğü tünel inşaatı nedeniyle Konak ilçesi Atamer Mahallesi'ndeki bazı evlerin duvarlarında meydana gelen çatlaklar ev sahiplerini tedirgin ediyor.

Muhtar Şenay Korkmaz, mahalle sakinlerinin tünel inşaatı nedeniyle korku içinde yaşadığını söyledi.

Çok sayıda kişinin mağdur olduğunu dile getiren Korkmaz, "Belediye tebligat gönderiyor. Bazılarına para yardımı teklif edildi. Vatandaş verilen miktardan memnun değil. Belediye tarafından yer gösterilerek taşınmak istiyorlar. Evler her geçen gün çatırdıyor. Tünel inşaatından dolayı 60'a yakın ev zarar gördü. Vatandaşlar mahkeme yoluna gidecekler. Tespit davası açacaklar. Herkes korku içinde yaşıyor. Tünel binaların yapısını bozduğu için çok korkuyorlar." diye konuştu.

Evi zarar gören 65 yaşındaki Sürmez Ejder ise biri yatağa bağımlı diğeri engelli olmak üzere 2 kardeşiyle yaşadığını söyledi.

Tünel inşaatı nedeniyle evinin duvarının zarar gördüğünü anlatan Ejder, "Ne yapacağımı bilmiyorum. Yetkililer bir şey demiyor. Mühendisler geldi nakliye kağıdı verdi gitti. Burası böyle olacak, şöyle olacak, diye ama kesin bir bilgi alamıyoruz. O gelip fotoğraf çekiyor gidiyor. Bu akşam çok kötü salladı. Mahalle olarak dışarıya çıktık. 'Evinizi boşaltın' dediler, biz şimdi nereye gidelim." diye konuştu.

Hüseyin Aras ise duvar ve kirişlerinde oluşan çatlak nedeniyle yıllardır yaşadıkları evi terk etme kararı aldıklarını anlattı.

Duvarlardaki çatlakların 3 aydır artmaya başladığını vurgulayan Aras, "Buradan yetkililere sesleniyorum. Seçimde ev ev geziyorlar. Şikayetçi olduğumuz halde kimse gelip bir derdimizi sormuyor. Korkuyoruz, başka evlerde yatıyoruz. Gece 'güm güm' diye sallanıyor. Kolonlar patladı gitti. Karşımızdaki insanlar taşındı." şeklinde konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 310
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı gözlemlendi

    İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarını iptal etti

    İsrail, Gazze'ye saldırıları konusunda ABD'ye danışmış!

    Meteorolojiden sağanak, fırtına ve kar yağışı uyarısı!

    Artvin'de yeni bir heyelan daha yaşandı: 1 ev yıkıldı, 2 ev ağır hasar gördü

    İzmir'deki tünel inşaatı sebebiyle 60'a yakın ev zarar gördü: 'Evler her geçen gün çatırdıyor, herkes korku içinde'
    📷

    ÇANAKKALE RUHUNA MUHTACIZ

    Trafiğe kayıtlı araç sayısı 31 milyonu aştı

    Yeni saldırılarıyla dünyayı yine dehşete düşüren İsrail'e tepki yağıyor

    Bolu'da sevimli mola

    Suriye ile Lübnan anlaştı

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır

    İsrail ateşkesi bozdu, savunmasız sivillere saldırıları yeniden başlattı: Gazze'de 404 kişi katledildi

    Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlükte artış var

    İslâm barış dinidir

    BM Yemen için de endişeli

    Tüketiciler de adalet istiyor

    Boşanmalarda Avrupa liderliğine yükseldik

    Türkiye Demokratlarla ayağa kalkacak

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Vay Mikâil kardeşim!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mikail Yaprak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dayanak/istinad noktası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Kıymetli yorumcularımızla baş başa…
    Cevher İLHAN

    “Süreç”in içyüzü ifşa oluyor
    Ahmet DURSUN

    Ramazan kim?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Lezzeti takip etmenin şartları
    Ali FERŞADOĞLU

    Kadere iman eden, kederden kurtulur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.