Kastamonu'da 5 köye ulaşım sağlanamıyor: 15 geçici köprü zarar gördü

Kastamonu Valiliği, il genelinde 15 geçici menfez köprünün dere yataklarındaki su seviyesinin yükselmesine bağlı olarak zarar gördüğünü bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çatalzeytin'de 6, İnebolu'da 1, Bozkurt ve Küre'de 4'er olmak üzere il genelinde 15 geçici köprünün zarar gördüğü belirtildi.

Daha önce ihalesi gerçekleştirilen kalıcı köprülerin yapım sürecinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "Suyun debisinin düşmesiyle birlikte gerekli çalışmalar süratli şekilde yapılıp bozulan büz, menfez köprülerin onarımı gerçekleştirilecektir. Bu süreçte vatandaşımızın mağdur olmaması için gereken her türlü tedbir Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımızca alınmaktadır." ifadelerine yer verildi.

5 köye ulaşım sağlanamıyor

Çatalzeytin Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise aşırı yağıştan dolayı meydana gelen sel sonucunda 9 köprünün yıkıldığı, 26 köyün yolunun kapandığı, vatandaşların evlerinden tahliye edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çatalzeytin ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihindeki sel afetinden sonra yıkılan köprülerin yerine menfezlerle yapılan geçici köprülerden 6'sı 6 Mayıs'ta başlayan aşırı yağışın etkisiyle yıkılmış, 5 köyümüzün yolu kapanmıştır. Bu aşamada tahliye edilen hiçbir ev bulunmamaktadır. Suyun debisinin düşmesiyle bozulan geçici menfez köprülerin onarımı süratle yapılacaktır. Bu süreçte vatandaşlarımızın mağduriyet yaşaması için gereken her türlü tedbir alınmıştır."