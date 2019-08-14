Keltat geçim kaynağı oldu

İsmi Aslan Pençesi olsa da halk arasında “keltat” olarak bilinen bitki Trabzon’da vatandaşların geçim kaynağı oldu.

Türkçe’de Aslan pençesi olarak yerini alsa da Karadeniz halkı arasında “keltat” diye bilinen bir ot türü nemli bölgelerde oldukça fazla yetişmekte olup kilosu 8-ila 8.5 TL arasında satılıyor. Karadenizhaber61.com’un haberine göre, keltatın ticaretini yapan esnaf 4 -5 aylık vadeli olarak vatandaştan satın alıyor. Genelde yaylacılar tarafından toplanan Keltat toplanıp satılan keltatı, işsiz aileler için geçime katkı sağlıyor. Vatandaşlar günde ortalama 12 – 15 kilo arasında kuru keltat toplayabildiklerini söylüyor.

Bakım gerektirmiyor

Hiçbir bakım gerektirmeden yetişen bitkiyi hayvanlar mecbur kalmadıkça yemiyor. Vatandaşlar keltatı boş zamanlarında toplayarak satıyor.

Bunun yanında yayla çayı ve bazı farklı bitkiler toplansa da daha çok yayla çayı ve keltat tercih ediliyor. Zira aile bütçesine katkı sağlanıyor. Vatandaşların verdiği bilgiye göre, yılda 300 kilogram ile bir ton arasında kuru keltat satan oluyor. Ancak, keltat ticareti yapan vatandaşlar havalar güzel olmadığında kurutmakta sıkıntı yaşadıklarını da belirtiyor.

Doktorlar çayını tavsiye ediyor

Aslan pençesi bitkisi birçok hastalığa karşı “iyileştirici ve önleyici” etkiye sahip olduğu biliniyor. Alternatif tıbbın yüzyıllardır kullandığı keltat günümüzde modern tıbbın da destekleyicisi niteliğindedir. Aslan pençesinin muhtevasında bulunan “glikozit, eter, tanen, saponin, sepi maddeler, leonurin, alkaloitler, meyve asitleri, yağ asitleri, acı madde ve vitamin” açısından oldukça zengindir. Doktorlar özellikle çayının tüketilmesini tavsiye ediyorlar.

HABER: ÖMER ŞENÖZ