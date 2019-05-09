Kızılay'dan 38 milyon dolarlık yatırım

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "Yaklaşık 38 milyon dolarlık bir yatırım olacak. Yan sektörlerle beraber bine yakın insan istihdam edilecek" dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Malatya'da kurulacak afet barınma sistemleri fabrikasına ilişkin, "Yaklaşık 38 milyon dolarlık bir yatırım olacak. Yan sektörlerle beraber bine yakın insan istihdam edilecek. Türkiye'deki modüler yapısal çelik ve hafif çelik noktasında afet temelli kurulacak ilk fabrika olacak." dedi. Suriye'de 8 yıldır devam eden iç savaş sonrası Türkiye'nin kucak açtığı Suriyelilerin misafir edildiği Beydağı Konaklama Tesisi'nde Türk Kızılay tarafından 8 bin 600 kişilik iftar programı düzenlendi. İftarın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kınık, ramazanda milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmak için hazırlıklarını tamamlayan Türk Kızılayın, "Ramazanda Az Çok Demeden Paylaşıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlattığı kampanyanın devam ettiğini belirtti. Kampanyayla 7 milyonu yurt dışında olmak üzere 15 milyon insana ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Kınık, bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini söyledi. AA

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