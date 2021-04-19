Kızılay’dan her gün 500 kişiye iftar

Türk Kızılay Siirt Şubesi, Ramazan boyunca her gün 500 kişinin evine iftar yemeği ulaştırıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl iftar çadırlarının kurulamaması sebebiyle Türk Kızılay gönüllülerinden oluşan ekipler, Kızılayın aşevinde hazırlanan yemekleri Çal, Dumlupınar ve Ulus mahallelerinde önceden tesbit edilen ailelere dağıtıyor. Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, “Bu yıl aşevi kurduk. Günde 500 kişiye sıcak yemek dağıtıyoruz. Bu sayı Ramazan boyunca artarak devam edecek. Kızılay ile ilgili kurumlar da ayrı ekiplerle farklı mahallelerde yemek dağıtımını gerçekleştiriyor.” dedi. AA

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