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Kızım gel, devlete teslim ol

15 Şubat 2020, Cumartesi 21:14
Diyarbakır annelerinden Vahide Çiftçi, "Kızım dağda soğukta aç kalıyor. Kızımın dönmesini istiyorum. Kızım beni duyuyorsan gel, devlete teslim ol." dedi.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlât nöbeti, soğuk havaya rağmen devam ediyor. Annelerin, 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 166’ncı gününe girdi. Soğuk havaya ve kara rağmen eylemlerini sürdüren annelerden Vahide Çiftçi, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinden 2 yıl önce 12 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Özlem için eyleme katıldığını söyledi.

HDP önünde oturmaya değil evlâdını almak için diğer çocuklarını da geride bırakarak geldiğini kaydeden Çiftçi, kızı Özlem’in dönmesini istediğini belirtti. Vahide Çiftçi, “Kızım dağda soğukta aç kalıyor. Kızımın dönmesini istiyorum. Kızım beni duyuyorsan gel, devlete teslim ol. Teslim olanlar oldu, sen de gel. Senin elinde kalem olmasını, okumanı istedim. Elinde silah olsun istemedim. Senin için buradayım” diye konuştu.

AA

Etiketler: devlet
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