Milyonlar çöpe gitti

Salgın dönemlerinde kullanılmak üzere 49 bin metrekarelik alana 20 yıl önce inşa edilen ancak hiç kullanılmayan Pirinçlik Eğitim ve Karantina Tesisleri’nden geriye hayalet binalar kaldı. Binaları çatladı, kapıları kırıldı, tesisat ve demirbaşı çalındı.

Sözcü’nün haberine göre, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, 20 yıl önce Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde bugünkü değeriyle milyonlarca liraya Pirinçlik Eğitim ve Karantina Tesisleri’ni inşa ettirdi. Denize sıfır alanda 49 bin metrekare alana kurulu tesiste 113 süit oda, 500 kişi kapasiteli sosyal tesis, 32 personel lojmanı, restoranlar, konferans salonları, simultane tercüme kabinleri, çamaşırhane, ısıtma-soğutma sistemleri, jeneratör, arıtma tesisi, içme suyu isale hattı, mendirek dahil olması gereken her şey yaptırıldı. Bütün eksiklikleri tamamlandıktan sonra da bina olduğu gibi bırakıldı, çürümeye terk edildi. Kamunun parasından milyonlarca lira harcama yapılarak inşa edilen tesisler hiç kullanılmadı. Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, “Büyük bir kamu zararı ve israf var” dedi. Söz konusu binalar kötü örnek’ olarak Sayıştay raporlarında da yer almıştı.

Okunma Sayısı: 156

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.