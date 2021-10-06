Muğla - Dalaman'daki orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 50 hektar ormanlık alan yandı.
Atakent Mahallesi Dereköy mevkisinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer ve itfaiye ekipleri ile yangın söndürme işçilerince müdahale edildi. Havanın aydınlanmasıyla 3 uçak ve 16 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.
Ekiplerin yoğun çabasıyla söndürülen yangında, yaklaşık 50 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
AA