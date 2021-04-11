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11 NİSAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Nisan ayında yurt genelinde beyaz rahmet

11 Nisan 2021, Pazar 12:40
Yurdun birçok ilinde nisan ayında gözlemlenen kar yağışı nedeniyle kent merkezleri beyaza büründü.

Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Kentte sabaha kadar aralıklarla devam eden yağış sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Karın keyfini çocuklar, kayarak ve kar topu oynayarak çıkardı.

Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel geçidinde kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalıştı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kent çıkışında bekletilen tır ve çekicilerin geçişine izin verildi.

Yüksek kesimlerde aralıklarla kar yağışı devam ediyor.

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat ve Niğde'de kar yağışı etkili oluyor

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat ve Niğde'de etkili olan kar yağışıyla kentler beyaza büründü.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyrettiği Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sürücüler, kar yağışı nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kar yağışıyla cadde ve sokaklar, park halindeki araçlar karla kaplandı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde de kar yağışı etkili oluyor. Pistlerde kar ezme çalışmaları yapılıyor.

Belediye ekipleri, kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir ve Yozgat

Nevşehir'de cuma akşamı başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kar vesilesiyle ilkbaharda yöre beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4-5 derecede seyrettiği kentteki yüksek tepelerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olan kar yağışının yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Yozgat'ta da 3 gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Karayolları ve belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas ve Niğde

Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin yer aldığı meydanda kar güzelliği yaşandı.

Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki "Hobbit Evleri" ve çevresinde de kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu.

Niğde'de de dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kentte çiçek açan meyve ağaçları beyaz örtüyle kaplandı.

Belediye ekipleri, kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

Bilecik'te etkili olan kar yağışıyla Metristepe beyaza büründü

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Metristepe, 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

İnönü Savaşları'nın yaşandığı 1131 rakımlı alanda betonarme olarak 24 metre yüksekliğinde yapılan ve üzerinde rölyefler, savaşa katılan birlikler ve komutanlarıyla ilgili bilgiler bulunan Metristepe Anıtı ve çevresi, beyaz örtüyle adeta seyrine doyumsuz bir görünüme kavuştu.

Beyaza bürünen bölge, drone ile görüntülendi.

Metristepe'ye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Hayriye Köyü Muhtarı Reşit Altaş, bölgeyi her yıl 10 ila 15 bin yerli turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Metristepe'ye yabancı turistlerin de ziyarette bulunduğunu aktaran Altaş, "Buranın kışı çok çetin geçmektedir. Kar yağışıyla ortaya çok güzel görüntüler çıkıyor. Herkesi buraya davet ediyoruz. Bekliyoruz, şehitlikleri ziyaret etsinler. Metristepe'yi mutlaka görsünler." diye konuştu.

Mersin'de kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ekipler, Toroslar ilçesinin kırsal mahallelerinde etkili olan kar nedeniyle harekete geçti.

Ekipler, bazı bölgeleri ulaşıma kapanan Atılar, Tırtar, Yavca ve Arslanköy mahallerinde iş makineleriyle yolları açtı. Katırıyla yolda mahsur kalan bir vatandaş kurtarıldı.

Erdemli ilçesindeki 11 mahallenin bağlantı yollarında da çalışmasını sürdüren ekipler, bir servis aracında mahsur kalan mermer ocağında çalışan işçilerin tahliyesi sağladı.

Toroslar Mahallesi Kopankavak mevkisindeki koyun ağılında mahsur kalıp yardım isteyen Hatun Dikmen de ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Gülnar ilçesindeki 16 mahallede de ulaşıma kapanan yollar açıldı. Örenpınar ve Çukurkonak mahallerini birbirine bağlayan Döşeme mevkisinde yem yüklü 4 tır ile 4 otomobil içerisinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Ekiplerin, kentin yüksek kesimlerindeki yol açma çalışmaları sürüyor.

AA

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