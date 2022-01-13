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13 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Orta ve Doğu Karadeniz'de 242 köye ulaşım sağlanamıyor

13 Ocak 2022, Perşembe 14:14
Orta ve Doğu Karadeniz'de, soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bayburt'ta dün akşamdan itibaren devam eden kar nedeniyle merkezde 8, Demirözü'nde 5 ve Aydıntepe'de 10 olmak üzere toplamda 23 köy yolu ulaşıma kapandı.

Söz konusu yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi 43 personel ve 37 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Yoğun kardan dolayı eğitime ara verilen kentte, belediye ekipleri de mahalle ve sokaklarda çalışma yürütüyor.

Karayolları ekipleri de trafikte aksamaların yaşanmaması için yollarda genişletme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de dün akşam saatlerinde başlayan yağmurun ardından gece kar yağışı gözlemlendi.

Kar sonrası merkez ilçede 30, Kelkit'te 66, Köse'de 14, Kürtün'de 15, Şiran'da 63, Torul'da 10 olmak üzere il genelinde 198 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresine bağlı 19 ekip, iş makineleriyle kapalı köy yollarında çalışma yürütüyor.

Rize

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde kar yağışının devam ettiği kentte, İkizdere ilçesinde 21 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi köy yollarında, belediye ekipleri ise mahallelerde karla mücadeleyi sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, İkizdere ilçesine bağlı Sivrikaya köyü Ovit Tüneli mevkisi ile Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolunda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Giresun

Giresun'un yüksek rakımlı köyleri ile iç bölgedeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinin tamamında kar etkili oldu.

İl Özel İdaresi ve ilçe belediyelerinin ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışıyor.

Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu Kabadüz, Akkuş, Mesudiye, Korgan, Gürgentepe ve Aybastı ilçelerinde kapanan yollarda çalışmalarını tamamladı.

Belediye, 423 iş makinesi ve 491 personelle yürüttüğü çalışmalar kapsamında açılan yollarda buzlanmaya karşı tuzlama yapıyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, kış turizminde önemli yere sahip Çambaşı Yaylası'nda kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi bulduğunu belirterek, bölgede ulaşımın konforlu sağlanması için ekiplerin sürekli çalıştığını söyledi.

AA

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