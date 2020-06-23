Otobüslerde ikramlar nasıl olacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kovid-19 salgınıyla mücadelede tedbiri elden bırakmadıklarını belirterek, otobüslerde yolculara ikram edilecek yiyecek ve içeceklerin mutlaka ambalajlı ve soğuk olması gerektiğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede başarılı bir performans sergilediğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak, salgınla mücadele sürecimizde tedbiri elden bırakmıyoruz. Bunun yanında da kara yollarımızda taşımacılık hizmeti veren firmalara desteğimizi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Karaismailoğlu, yönetmelik değişikliğiyle kara yolunda faaliyet gösteren taşımacıların yetki belgelerini ilk yenilenme sürecinde ücretsiz olarak 6 ay uzattıklarını bildirdi. İkramlarda düzenleme Değişiklik kapsamında otobüslerde yolculara sunulan yiyecek ve içeceklerin mutlaka ambalajlı ve soğuk olması gerektiğine işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Otobüslerdeki ikramların gıda mevzuatına uygun olması, ikram süreçlerinin de Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun yönergelerine tam uyum sağlanması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Tüm bu tedbirlerimizi yolcularımız ve işletmelerimizin sağlığı için yapıyoruz." AA

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