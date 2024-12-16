Salda Gölü küçülüyor

Türkiye’de son yıllarda birçok göl ve su kaynağında yaşanan kuraklık, Salda Gölü’nde de derinden hissediliyor. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, yaptıkları araştırmalarda gölün yaklaşık 44 kilometrekare olan yüzey alanının, son 5 yılda 41 kilometrekarenin çok altına düştüğünü açıkladı.

Kesici, göldeki kirlilik ve kuraklığın sebebinin insan baskısı olduğunu sözlerine ekledi. Gölde son 5 yıllık süreçte 3 kilometrekarelik yüzey alanı kaybı yaşandığı kaydedildi. Kesici, gölün her kesimindeki kıyılarda yer yer topografyaya göre 18 metre ile 100 metreyi geçen çekilmeler belirlendiğini kaydederek, “Eğimsel olarak bakıldığında kod kaybı çok fazla” dedi. Kuruma ve çekilmelerin hava ve topraktaki nemin azalmasına da neden olduğunu söyleyen Dr. Kesici, göl havzasında tahribatlara da dikkati çekerek, “Salda toprağı, gerek yapısı, gerekse neminin azalmasıyla âdeta çürümekte” dedi. Haber Merkezi

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