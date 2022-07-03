Sıcaklıklar artıyor, termometreler 40 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahminlerini güncelledi. Buna göre yurdun büyük kesiminde açık havanın görülmesi beklenirken, bazı illerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkarak 40 dereceyi göreceği tahmin ediliyor.

Sıcak hava dalgasıyla birlikte Aydın, Denizli ve Diyarbakır’da termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor. Şanlıurfa için hava durumu tahmini ise 41 derece olarak gösteriliyor. Antalya’da sıcaklıklar 39 dereceyi bulacak. İstanbul’da sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyredecek. İzmir’de hava sıcaklığı 38 derecelere ulaşacak. Ankara’da ise sıcaklıklar 28 derece civarında olacak. 3-9 Temmuz tarihleri arasındaki tahminlere göre; bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Haber Merkezi

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