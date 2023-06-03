Sivas - Ulaş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.07'de merkez üssü Ulaş ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem nedeniyle ilçede bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, deprem nedeniyle şu ana kadar sıkıntılı herhangi bir ihbar almadıklarını ve olumsuzluk yaşanmadığını söyledi. Baş, ekiplerin teyakkuz halinde olduklarını ve ilçede araştırmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi. AA

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