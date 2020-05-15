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15 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Sürücü kursları da eğitime başlamak istiyor

15 Mayıs 2020, Cuma 11:15
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında 16 Mart'tan bu yana eğitimlerine ara vermek zorunda kalan sürücü kursu sahipleri, Türkiye'nin normalleşme adımlarının atıldığı sektörler arasına girerek, haziran ayında eğitim-öğretime başlamak istiyor.

Türkiye genelindeki 3 bin 700 sürücü kursunun 45 bin civarında çalışanı bulunuyor. Her ay ortalama 150 bin yeni kayıt alan sürücü kursları, Kovid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart'tan bu yana eğitim veremiyor.

Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu Başkan Vekili Murat Tekin, yaptığı açıklamada, ülke genelinde vaka sayısının azalmasıyla normalleşme adımlarının atılmaya başlandığını anımsattı.

Berberler ve kuaförlerin hizmet vermeye başladığını, AVM'lerin açıldığını, ticari taksilerin tek-çift plaka uygulamasının da kalktığını hatırlatan Tekin, "Sürücü kurslarına 18 yaşından büyük bireyler ehliyet almak için geliyor. Biz de Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda haziran itibarıyla eğitim-öğretime başlamak istiyoruz." dedi.

Tekin, sürücü kurslarının alacağı önlemlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sınıflarımızda seyreltmiş sınıf uygulaması yapabiliriz. Müracaat eden kursiyerlerin derslerinin sabah, öğlen ve akşam veya ikiye ayrılarak verilmesini sağlayabiliriz. Böylece sosyal mesafe korunur. Kursiyerlerimizin teorik eğitim sonrası direksiyon eğitimine devam etmeleri gerekiyor. Kovid-19 önlemleri kapsamında ticari taksilerde bir araçta 3 kişi bulunabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne eğitim öncesi aracın dezenfekte edilmesi, eğitimde direksiyon simidinin kapatılması, maske ve siperlik takılması, dezenfektan kullanması ve birebir eğitim verilmesi önerilerini sunduk. Eğitimden sonra aracın havalandırılarak, önlemleri uygulayarak bir sonraki kursiyerin eğitimine devam edebiliriz."

Yönetmeliğe göre bir kursiyere günde en fazla 2 saat eğitim verilebildiğini aktaran Tekin, "Direksiyon eğitimlerinde de sirkülasyonun azalması, riski de azaltmaktadır. Bir kursiyere isteği doğrultusunda 4 saate kadar eğitim vermeyi talep ediyoruz. Böylece bir kişinin eğitim süresinin artmasıyla kişi sirkülasyon sayısı azalacak ve bulaş riski de düşecek." diye konuştu.

Tekin, sürücü kurslarına gelen kursiyerlerin yüzde 60'ının 20 yaş altı olduğuna dikkati çekerek, "Önlemler kapsamında 20 yaş altının da sokağa çıkma kısıtlamasının da kaldırılmasını, eğer bu yapılamıyorsa sürücü kursuna kaydolan 20 yaş altı gençlerin, sokağa çıkma izni olmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 önlemleri kapsamında bazı illere yönelik seyahat kısıtlaması olduğuna değinen Tekin, kısıtlama nedeniyle geçmişte kaydolan kursiyerlerin teorik sınavlarında gecikme olduğunu, geçmişteki ve yeni gelecek kursiyerlerin bulundukları illerde e-sınavlara girmelerinin önünün açılmasını istedi.

"Sürücü kurslarındaki risk berberlerden, güzellik salonlarından çok çok daha az"

Murat Tekin, sürücü kurslarının mücbir sebep kapsamına dahil edilmediğini, sadece kısa çalışma ödeneğinden faydalanabildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Sürücü kursları her ay aldıkları kayıtlarla ayakta durabiliyor. Kapatıldığı anda kurumun başka hiçbir gelir kaynağı olmuyor. Tabii ki sağlık her şeyin önünde. Türkiye normalleşme sürecine girmeye başladı. Sürücü kurslarındaki risk berberlerden, güzellik salonlarından çok çok daha az. Gerek seyreltilmiş sınıflarda sosyal mesafe gözetilerek teorik ders vererek gerekse dezenfeksiyon önlemleriyle direksiyon eğitimlerinin gün içerisindeki süresini artırarak diğer iş kollarından daha az riskle hizmet verebiliriz. Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda haziran itibarıyla eğitim-öğretime başlamak istiyoruz."

Türkiye genelinde 3 bin 700 sürücü kursunun 45 bin civarında çalışanı bulunduğunu anlatan Tekin, şunları söyledi:

"Her ay ortalama 150 bin yeni kayıt alıyoruz. 16 Mart'tan bu yana 450 bin kişi ehliyet almak için müracaat edemedi. İşe başlayacağı için, çalıştığı yerden kendisinden ehliyet talep edildiği için, okulu tatile gireceği için ehliyet almak isteyenlerden bu süreçte çok fazla telefon aldık. Kayıtlı olup programını buna göre yapan veya sınava giremeyenler bizden haber bekliyor. Avrupa'da sürücü kursları eğitim-öğretime başladı. İşverenlerin, çalışanlarımızın, kayıtlı kursiyerlerin ve ehliyet almak isteyenlerin beklentisi var."

AA

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