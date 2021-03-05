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5 MART 2021 CUMA - YIL: 52

‘Suyumuzu tasarruflu kullanalım’ çağrısı

05 Mart 2021, Cuma
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, barajlarda geçen yıla göre 50 milyon metreküp daha az su olduğunu belirterek su tasarrufu çağrısında bulundu.

HABER: ADNAN SOLMAZ

Bütün dünyayı etkisi altına alan küresel kuraklık Başşehir Ankara’yı besleyen barajları da etkiledi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Başkent’in çevresinde bulunan ve şehre içme suyu sağlayan 7 barajdaki aktif kullanılabilir su miktarının yaklaşık 145 milyon metreküp olduğunu açıkladı. Ankara barajlarında geçen yılın aynı dönemine göre 50 milyon metreküp daha az su bulunduğuna dikkat çeken Öztürk, su tüketiminde tasarruf çağrısı yaptı. Öztürk, 28 Şubat 2021 tarihi itibarıyla barajlardaki aktif kullanılabilir su miktarının yaklaşık 145 milyon metreküp olduğunu belirterek, “Bu rakam geçen yıla nazaran yaklaşık 50 milyon metreküp daha az. Lütfen suyumuzu tüketirken her zamankinden daha özenli olalım” sözleriyle Ankaralılara tasarruf çağrısında bulundu.  

“SUYUN HER DAMLASI ÇOK KIYMETLİ”  

Su tasarrufu konusunda bütün vatandaşlara seslenen Öztürk, su kullanımında bilinçlenmenin önemine şu sözlerle dikkat çekti: “Ankara geneli için konuşmamız gerekirse içme suyu arıtma tesislerimize giden aktif kullanılabilir suyumuz geçen yıl 195 milyon metreküp iken bugün yaklaşık 145 milyon metreküp kadar. Bu tablonun oluşturduğu sonuçlar ile ilgili halkımızı bilinçlendirmek adına gerek sivil toplum kuruluşları gerek Kent Konseyi, meslek odaları ve muhtarlarımızla vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için çalışıyoruz. Suyun her damlası çok kıymetli. Vatandaşlarımızın bu uyarılarımızı dikkate almalarını özellikle rica ediyorum.”

YAĞIŞLAR 4-5 GÜNLÜK SU GETİRDİ  

Son zamanlarda yağan karın erimesiyle barajlara 4-5 günlük su artışı sağladığını vurgulayan Öztürk, “Barajlardaki suyumuz şu anki mevcut durumunu bir süre daha koruyacak gibi görünüyor” dedi. 

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