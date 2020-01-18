'Uluslararası basın müdahil oldu'

Mısır’da Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine polis baskınında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Hilmi Balcı, “Uluslar arası basının ve kurumların da müdahil olması daha fazla baskı oluşturdu. İşlemler olağanüstü bir şekilde hızlı ilerledi. Çok şükür iyi bir şekilde sonuçlandı ve memleketimize döndük” dedi.

Mesai bitimine yakın saat 17.00’de güvenlik kuvvetlerinden 3 kişilik bir ekibin ofise geldiğini söyleyen Balcı, “Kapıyı çaldılar. ‘Burası nedir, siz kimsiniz, ne iş yapıyorsunuz?’ diye sordular. Sağa sola bakındıktan sonra başka birilerini aradılar, onlar geldiler. Sonra başkaları daha gelmeye başladı. Daha fazla araştırmaya başladılar. O gece bizi bilmediğimiz bir yere götürdüler” diye konuştu. Sonraki gün öğle saatlerinde savcılığa çıkarıldıklarını belirten Balcı, şöyle devam etti: “Savcılığa çıkarıldığımızda elçiliğimizin bu işe müdahil olduğunu, elçiliğin avukatını gördüğümde anladım. Çarşamba günü, işlemler tamamlanmak üzere Perşembe gününe ertelendi. Süreç çok hızlı ilerledi. Bunu daha sonradan öğreniyorum ki, devletimizin ve milletimizin büyük bir desteği olmuş.” AA

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