"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2023 PAZAR - YIL: 54

Yarın 41 il için turuncu, 31 il için sarı meteorolojik uyarı

18 Kasım 2023, Cumartesi 21:35
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yarın 41 il için turuncu, 31 il için sarı meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, yarın yurt genelinde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Zonguldak'ın aralarında bulunduğu 41 il için turuncu meteorolojik uyarı yapıldı.

Aksaray, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Siirt, Uşak ve Yozgat'ın aralarında yer aldığı 31 il için de sarı meteorolojik uyarı verildi.

Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, bu illerde ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması hatırlatıldı.

Bakan Özhaseki'den "hava olaylarına karşı dikkatli olun" uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre, ülkemizde devam eden kuvvetli yağışlar ve fırtına ile birlikte sıcaklıkların düşmesi, yüksek kesimlerde ise kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.

Hava olaylarına bağlı olarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, ilgili kurumların ve yetkililerin uyarılarını dikkatle takip etmelerini istirham ediyorum."

AA

Okunma Sayısı: 385
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dijital depolamada çığır açacak keşif

    Yarın 41 il için turuncu, 31 il için sarı meteorolojik uyarı

    Hastanelerde mahsur kalanlar aç ve susuz

    Deprem de rant malzemesi yapıldı

    KKTC vatandaşları Gazze'den tahliye ediliyor

    Bu düzen zenginler için dönüyor

    İsrail ordusu hastaları zorla çıkardı

    Filistin için ders bıraktılar

    Hastane vurmaktan vazgeçmiyor

    AB’den üç “hayır”, üç “evet”

    İsrail işgali sona ersin, Filistin devleti kurulsun

    Kara araçlarıyla Gazze'deki işgalini genişletiyor

    AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Gazze’yi yalnızca Filistin Yönetimi idare edebilir

    Filipinler'deki depremde 6 kişi öldü

    'İsrail, Gazze'deki halkı boşaltmaya çalışıyor'

    Gazze Şeridi Orta Çağ’a döndü

    Gazze en büyük mezarlığa dönüştü

    İsrail dezenformasyonda daha da vahşileşti

    Bebeklerin tahliyesi için müzakere mi olur?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Haksızlığa taraftar olmamak”
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yargıtay değil, tek adam krizi!
    Adnan NACİR

    Boykot listesi
    Osman ZENGİN

    Bayram Ağabeyin şefkat ve ferâseti…
    Risale-i Nur'dan

    Manevî cihadda küçük sandığınız çok büyük olabilir
    Sami CEBECİ

    İbret gözüyle bakmak
    Ahmet BATTAL

    Yargıtay mı, AYM mi? -2
    Zeynep ÇAKIR

    Bade’l Harabü’l Gazze
    Abdullah Doğan

    İnsanın mahiyetindeki muzır madenler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.