Yaşlılar için ‘sosyal terapi’

Adıyaman’da yaşları 60 ile 90 arasında değişen yaşlılar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı yaşlanma merkezinde sosyal aktivitelere katılarak zamanlarını daha etkin geçiyor.

Yalnız yaşayan veya sosyal faaliyetlere katılma imkânı bulamayan yaşlılar, burada kitap okuyor, bağlama dersleri alıyor ve çeşitli sosyal aktivitelerde bulunuyor. Mutlu ve huzurlu terapi Gündüzlü Aktif Yaşlanma Merkezi Sorumlusu Yüksel Bayram, merkezde, 11 personelle yaşlılara hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını anlattı. Merkeze katılımı ücretsiz olduğunu belirten Bayram, “Yaşlı amca ve teyzelerimizi yaşlandırmadan, onları küstürmeden onları sevdiğimizi ve onların başımızın tacı olduğunu, kendilerinden öğrenmemiz gereken çok şeylerin olduğunu ve kendilerinin çok özel olduğunu hissettirmektir. Yaşlılarımız müzik eşliğinde zaman geçirerek ve kitap okuyarak mutlu ve huzurlu bir şekilde terapi görüyor.” dedi.

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