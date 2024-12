Cehaletin mazereti olmaz

Kâinat kitabı herkese açık,

Okuyana her hecesi güzeldir.

Günde iki sayfa yazılıyor bak,

Hem gündüzü hem gecesi güzeldir.

A.Y.

Cehalet; bilgiszlik, hakikatlerden habersiz olmak, hakkı kabul etmemek için inat etmek gibi mânâları ifade eder. İlmin, bilginin ve hakikatlerin zıddı anlamına gelir. Cahil insan deyince her ne kadar okur yazarlığı olmayan, âmi ve anlayışsız insan akla gelse de asıl cehalet, kendini ve Rabbini bilmemektir. Böyle cahilliğin de mazereti yoktur. Zira insan, maddi menfaati olduğunda, o konunun uzmanı kesilir. “Ben cahilim, ben bilmem” diye bir kenar çekilmez. Ama Allah’ın emir ve yasakları söz konusu olduğunda, “ben onları bilmiyorum, ben hoca değilim” diye kenara çekilmek, onu kurtarmayacaktır.

Pozitif hukukta da durum böyledir. Suç işleyen bir kişi, “ben bu yaptığımın suç olduğunu bilmiyordum” demekle kanundan kurtulamaz. Kanun karşısında bilmemek mazeret değildir.

İnsan cahil de olsa, akıllıdır. Aklı sayesinde iyiyi kötüyü ayırt eder, kârını zararını hesap edebilir. Bediüzzaman Hazretleri aşiretlere ders verdiği Münâzarat adlı eserinde, “Biz cahiliz, sizin gibi ehl-i ilmi taklit ederiz” dediklerinde, onlara şu cevabı veriyor: “Çendan câhilsiniz, fakat âkılsınız. Hanginizle zebib, yani üzümü paylaşsam, zekâvetiyle bana hile edebilir. Demek cehliniz özür değil...”

Zaten insan için mutlak cehalet de söz konusu değildir. Okumak için harf dediğimiz şekillere ihtiyacı yoktur. Kâinat kitabı önümüzde açık duruyor. Her an gözümüz önünde yeni bir kelime, yeni bir cümle, yeni bir sayfa yazılıyor. Kâinat kitabını okuyabilmek için bakmak yetmez, baktığını görmek de gerekir.

İki kişi düşünelim, ikisi de bir bahçeye girer, birisi ağaçlara çiçeklere bakar, meyvelerinde yer, çıkar gider. Ona orada ne gördün diye sorsanız, ağaç gördüm, çiçek gördüm meyve gördüm der, o kadar. O sadece bakmıştır.

Diğerine aynı soruyu sorduğunuzda ise, tefekkür gözüyle baktığı için, bu ağaçların, çiçeklerin, meyvelerin insanın faydalanması için verildiğini, insanın beden, akıl ve göz gibi midelerinin ihtiyacını bilen Birisi tarafından yaratıldığını, her birisinin Cenab-ı Hakk’ın bir mektubu olduğunu söyler.

Aklı olan her insan, önce kendine baksa, sonra çevresine baksa, her yerde mükemmel bir kitap yazıldığını, görür. “Beni bu şekilde yaratan, bu kadar hassas ve harika cihazlarla donatan, rızkımı veren, gökten suyumu indirip yerden bu kadar nimeti çıkartan Biri var ve ben Onun eseriyim” diye düşünür. Her bir çiçeğin bir harf, her bir çiçek türünün bir kelime, her tarlanın, bağ ve bostanın birer cümle, yeryüzünün ve gökyüzünün birer sayfa, kâinatın da bir kitap olduğunu idrak eder ve akıl gözüyle bunları okumaya başlar.

Cahiliye devrinde de insanlar akıllı insanlardı. Hatta bildiğimiz mânada cahil de değillerdi. Bilhassa edebiyat ve belagat alanında çok ileri gitmişler, etkili söz söyleme sanatı ve şiir dalında önemli insanlar yetiştirmişlerdi. Onlar bilgi cahili değil, inat ve taassuplarının cahiliydiler. Cahiliye devrinin sembol ismi haline gelen Ebu Cehil’in cahilliği bilgisizlikten değildi. Kureyş’in ileri gelenleri tarafından zeki ve anlayışlı bir adam olarak kabul ediliyordu ve onun görüşlerine çok değer verilirdi. Bu yüzden lakabı, “Ebu’l- Hakem” idi. Yani “bilginin babası” unvanına sahip bir kişiydi. Ama bu kadar bilgili olduğu halde, hakikatleri inkâr etmesi kibiri ve kör inadı yüzünden cahillerin babası olarak anılmaya başlandı. Zaten şeytan da cahillikten değil, ilminin kibiri yüzünden kaybetmiştir.

İnsan ilmine güvenerek inkâra sapmakla veya aklını devre dışı bırakarak cahillik perdesine sarılmakla ancak kaybedenlerden olur. “Cahildim, bilmiyordum” demekle de hesap vermekten kurtulamaz.