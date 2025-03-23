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23 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

Bediüzzaman geliyor

Abdil YILDIRIM
23 Mart 2025, Pazar
ŞİİR

Ufukta belirdi muhteşem bir nur,

Belli ki çok uzaklardan geliyor.

Gören gönülleri kaplıyor huzur,

Sanki  Asr-ı Saadetten geliyor.

 

Bu yolcu kimsesizlerin kimsesi,

Sözler’i ruhlara hayat bûsesi,

Melek dinler, semek dinler bu sesi,

Kulak ver, Dellal-ı Kur’an geliyor.

 

İşte karşımızda nurlu bir sîma,

Bakışları güven verir daima,

O’na gıpta eder zemin ve semâ,

Nura gark olmuş bir insan geliyor.

 

Sevgisini tâ yürekten duyalım,

Yollarına başımızı koyalım,

Hoşâmedî ile karşılayalım,

Zira gönüllere Sultan geliyor.

 

Hizmet aşkı ile yollara düşmüş, 

Acıyla yoğrulmuş, çileyle pişmiş, 

Hakikat söylemiş, ne hayal ne düş,

Kalbe iman, akla irfan geliyor.

 

Devası ondadır şu mâriz asrın,

Bu hasta unsurun, şu alil uzvun,

Sahipsiz devletin, şanlı milletin,

Bütün dertlerine derman geliyor.

 

Onunla nurlanır devirler çağlar,

Gezdiği iklimde hep huzur çağlar,

Yol verin ovalar, eğilin dağlar,

Müceddid-i âhir zaman geliyor.

 

Sadece Kur’ân’ın kapısın çalmış,

Başka kapılara lüzum kalmamış,

Resul-ü Ekrem’den icazet almış,

Elinde bir nurlu ferman geliyor.

 

Cefa çekmiş hep hayatı boyunca,

Zindan, sürgün, acı, zulüm işkence,

Istırap deyince, çile deyince,

Aklıma BEDİÜZZAMAN geliyor.

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  • Abdullah

    23.3.2025 11:01:10

    Tebrikler sevgili şairimiz.Şirin mana iti bariyle güçlü olduğu gibi,ahenk itibarıy lada süperdir. Şiirde mubalağa olabili yor, ama şiirlerinizde bunu görmüyo rum.Şiir olmakla beraber hakikatlari ifade ediyor.Hakikatleri şirir dili ile, Şiir ahengiyle ifade etmeniz ne kadar da güzel oluyor.Adetâ insanın ruhunu okşiyor,;duygulandırıyor, şevk ve heya can veriyor, ufuk açıyor.Şu dörtlüğün ahengine,;akışına bakın, ne kadar hoş. ne kadar muhyeşem bir mana taşıyor; Onunla nurlanır devirler çağlar, Gezdiği iklimde hep huzur çağlar, Yol verin ovalar, eğilin dağlar, "Mehdi-i"ahirzaman geliyor. Tekrar tekrar tebrik ediyorum.Rabbim kaleminize kuvvet, bedeninize sıhhat ve afiyet ihsan etsin.

Risale-i Nur Külliyatı

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