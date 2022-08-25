"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Dosdoğru olmak

25 Ağustos 2022, Perşembe
Doğruluk, hemen her dinde ve felsefi görüşte önemle tavsiye edilen bir esastır.

Yalan söylemeyen, açık, şeffaf, dürüst olan, hak hukuk ve adaletten ayrılmayan kişilere “doğru insan” denir. Yukarıda saydığımız hususlara ibadet aşkıyla bağlı olan, hiç bir cebir, şiddet veya menfaat karşılığında doğruluktan bir milim bile ayrılmayanlara da “dosdoğru insan” demek lazım gelir. Özellikle zamanımızda dosdoğru insan olabilmek için sarsılmaz bir imana, şaşmaz bir istikamete sahip olmak gerekiyor.

Dosoğru olmak, her insana nasip olmayan bir hususiyettir. Dosdoğru olabilmek için, Allah’ın emir ve yasaklarına tam olarak uymak, Allah Resulünün (asm) yolundan ayrılmadan yol almak gerekir. 

Dosdoğru olmak, kolay taşınacak bir yük değildir. Hele bir de Cenab-ı Hak Ayet-i Kerimesi ile insana “dosdoğru ol” diye emretmişse, bu Ayeti işiten ve anlayanların ne kadar büyük bir emirle karşı karşıya oldukları anlaşılır. Onun için Allah’ın en sevgili kulu, âlemlere rahmet olarak gönderilen Resulü Ekrem (asm) “Hud suresi beni ihtiyarlattı” demiştir. “Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görür.” (Hud Suresi, 112) Görüldüğü gibi bu emir, sadece Peygamber Efendimizi ilgilendirmiyor. “Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar” derken, bütün müslümanlara da hitap ediyor. Dosdoğru olmak o kadar kolay bir iş değildir. Bu yük çok ağır ama çok değerli bir hazinedir. Zorluğu nisbetinde de mükafâtı o kadar fazladır.  

Doğru olmak, her insan için bir fazilettir. İnsanı yücelten, itibarını artıran bir hususiyettir. Doğruluk herkes için önemli ve lüzumlu olduğu gibi, idareciler için daha da elzemdir. Başta aile reisleri olmak üzere, her sınıf ve makamda bir reislik vazifesi vardır. En üstte de devlet reisi bulunur. Alt tabakadakiler de doğru olmak zorundadır fakat, reislerin dosdoğru olması gerekir. Bir insan kendisi doğru bir kişi olmasa da, baştakilerin doğru olmasını ister. Ön teker doğru yoldan giderse, arka tekerler de onu takip eder. Onun için baştakilerin doğru olması son derece önemlidir.

Bediüzzaman Hazretleri Münâzarat adlı eserinde doğruluğun önemini ders verirken, sual-cevap şeklinde şöyle ifade ediyor:

“Sual: Herşeyden evvel bize lâzım olan nedir?

Cevap: Doğruluk.

Sual: Daha?

Cevap: Yalan söylememek.

Sual: Sonra?

Cevap: Sıdk, ihlâs, sadâkat, sebat, tesanüd.”

Her namazın her rekatında ve her gün  en az kırk defa okuduğumuz Fatiha Suresinde, “Sıratel müstakim” dediğimizde, Rabbimizden bizi doğru yola iletmesini isteriz. Okuduğumuz ayet ve duaların mânasını bilerek okursak, ona göre davranmaya da gayret ederiz. “Sıratel müstakim” dediğimiz zaman, bunun mânasını bilmeden okuyup geçersek, ne istediğini bilmeden dua eden bir duruma düşeriz. 

Doğru insan olabilmek için, “her şeyden evvel bize lazım olan doğruluğu” esas tutup, ona göre hayatımızı yoluna koymalıyız.

Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ankara ve Şam ortak çalışmalı

    HSK, AİHM’e şikâyet edildi

    Sigorta ve kasko zamlarına tepki

    Kırım Tatarları kurban edilmesin

    İnşaat maliyetleri %106 yükseldi

    Öğretmenliğe itibar istiyoruz

    Okul masrafları yüzde 150 arttı

    Arakanlı Müslümanlar için BM’den destek çağrısı

    ABD, Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık daha askeri yardım yapacak

    Avrupa son 500 yıldır böylesine kurak bir dönem yaşanmadı

    Pakistan'da 15 kişi daha şiddetli yağışlar sebebiyle öldü

    Trabzonspor zorlu Kopenhag maçına hazır

    İspanya'daki kuraklık endişesi gün geçtikçe artıyor

    Makalesi PNAS'ta acil yayımlanmıştı: Sancar'dan kainat kitabındaki yeni keşfine ilişkin ilk açıklamalar

    Nijerya'daki kolera salgınında ölü sayısı 91 oldu

    Yurt başvuruları başladı

    UEFA Avrupa Ligi'nde tur için avantaj Fenerbahçe'de

    BİK, Evrensel’in de ilan hakkını iptal etti

    Toplum kurtuluşu 6’lı masada arıyor

    Heykel değil hizmet lazım

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Susarak işler düzelir mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Seçim ve derin devlet
    Osman ZENGİN

    Erol Önder Hoca
    Süleyman KÖSMENE

    Bazen susmak konuşmaktan iyidir
    Genel

    HSK, AİHM’e şikâyet edildi
    Genel

    Sigorta ve kasko zamlarına tepki
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mücadele şahıslarla değil, fikir ve cereyanlarla olmalı
    Faruk ÇAKIR

    Bu da güzel ‘haber’dir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.