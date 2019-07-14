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14 TEMMUZ 2019 PAZAR - YIL: 50

Yazı yazmanın üç kuralı: İktisat, istikrar, istikamet

14 Temmuz 2019, Pazar
Sevgili gençler!

Biliyorsunuz ki, Yeni Asya’nın Elif sayfaları sizler için var. Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, “gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır” parolası ile yola çıktığımız için, en büyük meşguliyetimiz, okumak, okutmak ve yazmaktır. Bu gayemizi gerçekleştirmek için, siz gençlerden çok büyük ve haklı beklentilerimiz var. Bu beklentilerimizi boşa çıkarmayacağınıza inanıyoruz. Onun için okumak, okutmak ve yazmak hususunda sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. “Marifet iltifata tabidir” diyerek, yazı gönderen kardeşlerimize ihtiyaç duydukları teşvik, tebrik ve tavsiyelerimizle her an yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Yazılarını gazetemizde ve Elif ilâvesinde değerlendirmek suretiyle, onları cesaretlendirmeye gayret ediyoruz. Bu gayretlerimizin de güzel semerelerini alıyoruz. 

Elli yıldan beri Yeni Asya ile iç içe yaşıyoruz, okuyoruz ve yazıyoruz elhamdülillah. Elli yıllık tecrübemle, yazı konusunda üç önemli kuralı sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Üç “İ” kuralı olarak adlandırdığım hususlar şunlardır: 

1- İktisat

2- İstikrar

3- İstikamet

Her konuda olduğu gibi, yazmak konusunda da iktisatlı davranmak, Üstadımızın tavsiyelerindendir. Risale-i Nur’da “Muktesit meslek” olarak geçen bu husus, yazı konusunda da uymamız gereken en önemli prensiplerdendir. Yazarken kelime  israfı yapmamak, en az kelime ve en kısa cümlelerle meramımızı ifade etmek, uzun yazı değil, anlamlı ve mesaj taşıyan yazılar yazmak, muktesit mesleğin icabıdır. Aynı anlama gelen kelimeleri aynı cümle içinde kullanmak, gereksiz yere cümleyi uzatmak, doğrudan düşüncemizi söylemek yerine arkadan dolaşmak suretiyle uzun izahlar yapmak ise, kelime israfıdır. 

Yazı yazarken dikkat edilmesi gereken ikinci husus, istikrar içinde yazmaktır. Yani bir yazı yazıp, ondan sonra defteri kapatmak, uzun süre bir daha ilgilenmemek, insanın istidadını köreltir. “Amellerin hayırlısı, az da olsa devamlı olanıdır” buyuruyor Efendimiz (asm). Kısa da olsa, kendimiz beğenmesek de, haftada bir yazı yazmaya gayret edelim. Yazdıkça zihnimizin açıldığını, daha güzel ve daha düzgün yazılar ortaya çıktığını göreceğiz. Bunun için de düzenli okumalar yapmak zorundayız. Düzenli okuyan, düzenli bir şekilde yazı da yazabilir.

Üçüncü husus da, istikamet üzerinde olmak, Risale-i Nur ve Üstad Hazretleri’nin mesleğine sadık kalmaktır. Yeni Asya okurları ve yazarları olarak elli yıldan beri bu mesleğe sahip çıktığımız için her türlü zorluğa ve karşımıza çıkarılan engellere rağmen yolumuza devam ediyoruz elhamdülillah. Bugün gazetemizde yazan tecrübeli yazarlar, Yeni Asya tezgâhından geçmiş, başta Zübeyir Ağabey olmak üzere, Yeni Asya’ya emeği geçmiş ağabeylerin çizgisinden gittikleri için bugünlere gelmişlerdir. Bu çizgiden çıkanların başka mecralara savrulup gitme ve oralarda kaybolma ihtimali yüksektir. 

Cenab-ı Hak, muktesit meslek üzerinde olmayı, istikrar içinde bulunmayı ve istikamet çizgisinde kalmayı nasip etsin diyor, gençlerimizi ve bütün okurlarımızı sevgi ve saygı ile selâmlıyorum.

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