"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MART 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Beşerde bulunan 3 seciye - Kapanması gereken kapılar-66

Abdülbakî ÇİMİÇ
24 Mart 2025, Pazartesi
“Beşerin seciyelerindendir, telezzüz ettiği şeyde meylü’t-tezeyyüd ve vasfettiği şeyde meylü’l-mücâzefe ve hikâye ettiği şeyde meylü’l-mübalâğa ile, hayali hakikate karıştırmaktır.”1

Meylü’t-tezeyyüd

İnsan nefis itibariyle önce kendini sever ve her şeyi kendi menfaati istikâmetinde olmasını arzu eder. Bu beşerin seciyesinden olduğu için lezzet aldığı her şeyde meylü’t-tezeyyüd ister. Meylü’t-tezeyyüd; ziyâdeleştirme arzusu, artırma meylidir. Hâlbuki insan hoşuna giden telezzüz ettiği şeyde arttırma yoluna giderek, ziyâdeleştirdiği şeyde iyi tarafları gösterip noksan tarafları gizleyerek iyi bir şey yapmış olmaz. Her şeye kendi hakkı, miktarı ve değeri kadar kıymet vermek gerekir. Onun için meylü’t-tezeyyüd, esasında iyilik yapmak isterken telezzüz ettiğin ve lezzet aldığın şeyin kıymetini tenzil etmeye hizmet eder. İnsan kıymetli altın ve elması için meylü’t-tezeyyüde ihtiyaç hissetmez. Zaten o kıymetli madenler kendi kıymetini ustasının elinde ispat eder. “Elmas ustasının elinde parlar” sözü buna delildir.

Meylü’l-mücâzefe

Mücâzefe, ticarî olarak bir şeyi tartmadan, saymadan veya ölçmeden satmak yahut satın almak manalarında kullanılır.

Mücâzefe kelimesi, İslâmî kaynaklarda ve Arapça dilinde kullanılan bir kelime olup umûmî olarak “acelecilik”, “ölçüsüzlük” ya da “aşırı olmak” mânâlarında kullanılır. Mücâzefe, herhangi bir konuda ölçüsüz ya da dikkatsiz bir yaklaşımı ifade eder ve genellikle menfî bir mânâ taşır.2 Meylü’l-mücâzefe ise, bir şeye muhabbette ve tavsif etmede ifrata kaçma meylidir. Sözle karşısındakinin hakkını örtmek, aldatmaktır. Yine beşerin seciye ve karakterinden bir diğer husus da vasfettiği şeyde meylü’l-mücâzefe yapmasıdır. Yani sevdiği, kabul ettiği ve kıymet verdiği şeylerde ölçüsüz aşırı abartmaya, karşısındakini bilerek veya bilmeyerek abartılı anlatımla aldatmaya çalışılmasıdır. Hâlbuki hak ve hakikat vasfedilirken ayn-ı hak vaziyeti ile anlatılmalı, lüzumsuz mübalâğalı ve mizansız ilâvelerden kaçınılmalıdır.

Meylü’l-mübalağa

Mübalâğa meyli, bir şeyi çok büyük veya çok küçük gösterme arzusudur. İnsan mahiyeti ve seciyesi itibariyle hikâye ettiği şeyde meylü’l-mübâlağa yapabilir. Böylece hayâli hakikate karıştırarak hakikate perde olabilir. ”Bu seciye-i seyyie ile iyilik etmek, fenalık etmek demektir. Bilmediği hâlde, tezyidinden[ziyadeleştirdiği şeyden]  noksan, ıslâhından fesat, medhinden zemm, tahsininden kubh tevellüd eder.”3 Bu ise İslâm’a büyük bir zarar verebilir. 

Kur’ân’da mücâzefe-mübalâğa yoktur

Kur’ân haktır, hakikattir, akla münâfi hiçbir meselesi yoktur ve olamaz. Mücâzefe, mübâlağa, içinde bulunamaz. Onun içindir ki Kur’ân’da mücâzefe yok ve olmaması lâzımdır. Hem onun hakikî belâgatına mübalâğa yakışmıyor ve yakışamaz. Evet, hayâlin ne haddi vardır ki; nurefşan olan Kur’ân’a karşı kendini hakikat gösterebilsin? Evet, mesleği hak olanlar meylü’t-tezeyyüd, meylü’l mücâzefe, meylü’l-mübalâğadan müstağnîdir.

“Her muhibb-i dine [dine muhabbet duyanlarda] ve âşık-ı hakikate [hakikate aşık olanlarda] lâzımdır: Her şeyin kıymetine kanaat etmek ve mücâzefe ve tecavüz etmemektir.”4 Dine muhabbet eden ve hakikate âşık olanlarda meylü’t-tezeyyüd, meylü’l mücâzefe ve meylü’l-mübalâğadan sakınmalı, haddi aşmamalı, ölçülü ve muvazeneli olmalıdır.

Hak meslekte olanlar, hakikati olduğundan farklı göstermek ile hakka hürmetsizlik eder ve mesleklerine zarar verirler. Bu vaziyet bir ‘seciye-i seyyie’dir. Bu kötü ahlâk ve yanlış fiiller ile iyilik olmaz, böyle bir ahlâkla beğendiği, vasfettiği veya hikâye ettiği şeyde mübâlağaya gitmek, iyilik ediyorum zannederken fenalık etmek demektir. “Çok iyiler var ki, iyilik zannıyla fenalık yapıyorlar.”5 cümlesi tam da bu vaziyeti ifade ediyor olmalıdır.

Dipnotlar:

1- Muhakemat, s. 43.

2- https://sevdasohbet.net/mucazefe-ne-demektir/

3- Muhakemat, s. 43.

4- Age.

5- ESDE, Münazarat, s. 174.

Okunma Sayısı: 279
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'deki soykırımda şehit sayısı 50 bini geçti - Nüfusun yüzde 7'si katledildi, sakat bırakıldı

    İsrail, Gazze'deki 12 bin katliamda 17 bin çocuğu katletti

    ‘Saray kararı’ onanmış oldu

    Macaristan'ı 3-0 yenen Türkiye Uluslar A Ligi'ne yükseldi - 9. dakikada maça "oruç arası" verildi

    İmamoğlu, Çalık ve Şahan görevlerinden uzaklaştırıldı - İmamoğlu ile 50 şüpheli cezaevine getirildi

    Balıkesir-Sındırgı'daki orman yangını kontrol altına alındı

    İsrail saldırılarıyla ilim yuvasıyken sığınağa dönüştü: "Savaştan ve göç etmekten yorulduk"

    Konut alımında malzeme-inşaat kalitesi ve deprem dayanıklılığı öne çıktı

    Bayram ikramiyeleri 24-28 Mart arasında ödenecek

    23 Mart Bediüzzaman'ı anma programı: Kavramlarla Bediüzzaman

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun tutuklandı

    Çare de çözüm de Bediüzzaman'da

    'Hamas silahsızlanırsa Gazze'de siyasi bir faktör olarak kalabilir'

    İslâm âlemi duada buluştu - Mescid-i Haram'da Gazze için dua

    Sıradışı âlimlerin kaderi: Aynü’l-Kudât ve Said Nursî Örneği

    Hayatını Risale-i Nur Hizmetine vakfetmiş Ömer Tuncay Ağabey: Bu hizmet, fedakârlık ve sadâkat ister

    BM: Filistin’de işgal sona ersin

    Prof. Dr. Said Ramazan el-Bûtî: İslâm dünyası Bediüzzaman’ın metoduna muhtaç

    Ezan okunurken yemek yenir mi?

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Bu iş kimin işine yarar?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasetin cinayetinden sakın, sakın…
    Yeni Asya'dan Size

    Bediüzzaman Haftası ve Yeni Asya’nın gayesi
    Ali FERŞADOĞLU

    Türkiye ve İslâm âleminin problemini nasıl çözeriz?
    Genel

    ‘Saray kararı’ onanmış oldu
    Genel

    Macaristan'ı 3-0 yenen Türkiye Uluslar A Ligi'ne yükseldi - 9. dakikada maça "oruç arası" verildi
    Cenk ÇALIK

    Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi?
    M. Said ZEKİ

    Yeni hizmet hamlelerine ne dersiniz?
    Süleyman KÖSMENE

    Kendini neden borca sokuyorsun?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.