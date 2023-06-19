"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

İki yüz senesinden sonra en hayırlınız...

Abdülbakî ÇİMİÇ
19 Haziran 2023, Pazartesi
Peygamber Efendimizin (sav) “Evleniniz, çoğalınız, çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim.”1 hadisini bilmeyen yoktur.

Bundan başka zaman ile kayıtlı, hatta âhirzaman asrına bakan mühim bir hadis de şöyledir: “Allah bir kulu sevdiği vakitte onu Zat-ı Ulûhiyetine(dinine) hizmet etmek için seçer. Onu kadınla ve evlat ile meşgul etmez. İki yüz senesinden sonra en hayırlınız zevce ve veledi olmamakla yükü hafif olanınızdır.”2 Bu hadis-i şerif şu şekilde de naklediliyor: “(İki yüz seneden sonra) ümmetimin en hayırlıları az çocuklu olanlardır.”3 Zahiren baştaki hadis ile sonraki hadis birbiriyle tenakuz vaziyetinde görülüyor. Acaba öyle mi? Sanmıyorum. Bu iki hadisin birbiriyle tenakuz vaziyeti zaman ile kayıtlı olduğu anlaşılıyor. Hatta bu iki hadîs kemiyet ve keyfiyet cihetiyle değerlendirildiğinde bir tenakuz olmadığı görülecektir.

“Evleniniz, çoğalınız. Ben, mahşer günü sizin çokluğunuz ile iftihar edeceğim” hadîs-i şerifinde keyfiyetli mü’minlerin çokluğundan elbette ki Peygamber Efendimiz (sav) övünecektir. Çünkü imân ve İslâmiyet ab-ı hayatı ile müşerref olan her ümmet Peygamber Efendimizin (sav) övünç kaynağı olacaktır. Yoksa ebedî hayatı felakete uğramış bir ümmetten ve çokluktan elbette ki Peygamberimizin (sav) övünmesi söz konusu olamaz. Hatta övünmek bir tarafa onların ebedî felaketinden muzdarip durumda olur. İkinci hadîs-i şerif “İki yüz seneden sonra ümmetimin en hayırlıları az çocuklu olanlardır.” ise kayıt koyarak tam bir hakîkati izah ediyor ve iki yüz seneden sonra saffet-i İslâmiye ve terbiye-i İslâmiyenin zaafiyete uğrayacağı, fitnelerin baş göstereceği bir devri ve zamanı haber vermektedir. İşte böyle bir zamanda elbette ki terbiye-i İslâmiye dâiresinde çok çocuk yetiştirmek müşkülleşeceği için tâ o zamanda ve halen bu asrımızı da içine alan zaman diliminde çokluktan ziyade keyfiyetli bir ümmetten haber veriliyor olmalıdır. Böylece Peygamber Efendimizin (sav) bu hadîs ile ahirzamana kadar ucu yetişen zaman diliminde çokluktan ziyade keyfiyetli bir ümmetin makbûliyeti ortaya çıkmaktadır.

İmam-ı Gazalî’nin Huzeyfe’den ve Ebû Umame’den (ra) rivayet ettiği hadiste Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyuruyor: “Hicri ikinci asırdan sonra insanların en hayırlısı geçim derdi az ve çoluk çocuğu olmayan kimsedir.” Yine İmam-ı Gazalî’nin Ebû Hureyre’den rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz (asm): “Bir zaman gelecek; kişinin helâki karısının, anne ve babasının ve çocuklarının elinde olacak. Çünkü bunlar onu fakirlikle ayıplarlar. Ve gücünün yetmediği şeyleri kendisinden isterler. Adam da bu sebeple tehlikeli işlere girer. Böylece dini gider, kendisi de helâk olur.”4 Burada, Peygamber Efendimiz (sav) umûmî olarak herkesi evlenmemeye teşvik etmiyor. Bu dönemlerde insanların çoğu geçim belası yüzünden haramlara ve dünyaya dalacağını haber veriyor. Bu gibi hadisler hayatın birtakım zaruriyetlerine işaret ediyor. Ve belalara karşı bizi tedbirli olmaya davet ediyor. Onun için biz de tedbir olarak, evlenirken dindar, şuurlu ve kanaatkâr bir eşle evlenmeliyiz, yoksa çok sıkıntı ve haramlara girme riski vardır.

Sahabeler içinde de Ashab-ı Suffa denilen, sadece ilim ve hizmet ile meşgul olup, içtimâî hayata girmeyen Sahabeler de vardır. Bu Sahabeler evlenmez, ticaret ile meşgul olmaz, geçimlerini ise ümmet temin ederdi.

Dipnotlar:

1- Beyhakî, VII/81

2- Deylemî (ra)

3- Münavî, Feyzü’l-Kadir, 3:497

4- İhya, II/66

Okunma Sayısı: 319
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Önce batarya sonra üretim

    Yetimleri sevindirmek için yola çıkacak

    Hindistan’da 2 günde 46 kişi aşırı sıcaktan öldü

    90 ülkeden 1300 Müslümana “Hac hediyesi”

    Dünya, İsrail’i yolundan sapmış bir ülke olarak görüyor

    Tarım arazileri ranta kurban ediliyor

    BES: Yoksulluk sınırı 40 bin lirayı geçti

    Fiyatlardan herkes şikâyetçi

    Halk ilaca erişemez hale geldi

    Yatırımların artması hukukla mümkün

    Adana'nın Saimbeyli'de 4 büyüklüğünde deprem

    İhraçların sahibi yok

    Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı olarak Kurbanlarınız için hizmetinizdeyiz

    53 kişi hâlâ kayıp

    Meteorolojiden İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile 3 il için uyarı

    Hindistan’daki sıcak hava dalgası nedeniyle 98 kişi öldü

    YKS'nin ikinci oturumu AYT yapıldı

    YKS süreci tamamlandı

    İsrailliler, hükümetin yargı düzenlemesine yönelik protestolarına devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı olarak Kurbanlarınız için hizmetinizdeyiz
    Süleyman KÖSMENE

    Duaların reddolunmadığı ay: Zilhicce ayı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dört İncil’in hikâyesi
    Genel

    İhraçların sahibi yok
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    İki yüz senesinden sonra en hayırlınız...
    Yeni Asya'dan Size

    Kurban bağışları
    Genel

    BES: Yoksulluk sınırı 40 bin lirayı geçti
    Genel

    90 ülkeden 1300 Müslümana “Hac hediyesi”
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Hakkın hatırı âlîdir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.