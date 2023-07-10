"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

İrade, zihin, his ve latife-i rabbaniye

Abdülbakî ÇİMİÇ
10 Temmuz 2023, Pazartesi
Bediüzzaman ‘irade, zihin, his, latife-i rabbaniye’den bahseder.

Bunlar aynı zamanda vicdanın anâsır-ı erbaası(dört unsuru) ve ruhun dört havassıdır. Bu dört hissin her birinin bir gayâtü’l-gayâtı (asıl gayesi) vardır. Allah’a hakîki kulluk ve takva bu dört hassayı şu mecralarda yürütmekle mümkün olur:

1. İradenin gayâtü’l-gayâtı; İbadetullahtır. İrade ibadet etmek için kullara verilmiştir. Kul, iradesini aslî olarak Allah’a ubudiyet için kullanmalıdır. Kulun kemâlat arşına çıkması buna bağlıdır. Kur’an-ı Hakîm kat’iyyen tasrih ediyor ki, Arştan Ferşe, yıldızlardan böceklere, meleklerden balıklara, seyyarelerden zerrelere kadar bütün mevcudat, Allah’a ibadet eder, ona secde eder ve hamd ve tesbih eylerler. Netice-i hilkat olan ibadet, kâinat ve mevcudatın yaradılış hikmeti ve gayesi olan Ma’rifet-i İlahiye’nin icmali bir suretidir. Böylece ibadet, fıtratın bir gereği ve zaruretidir. Kul, iradesi ile ibadetin fıtrî bir iktiza neticesi olduğunu bilmelidir. Çünkü ibadetin ruhu ihlâs iledir.

2. Zihnin gayâtü’l-gayâtı; Marifetullahtır. Zihin, anlama ve kavrama merkezidir. Zihnin Kur’ân’ın kudsiyetine intikal etmesi için zaruriyât-ı diniyede doğrudan doğruya Kur’ân’ın gösterilmesi gerekir. “Eğer zaruriyât-ı diniyede doğrudan doğruya Kur’ân gösterilse idi, zihin tabii olarak müşevvik-i imtisal(benzemeye teşvik eden) ve mukız-ı vicdan(vicdanı ikaz eden) ve lâzım-ı zatî(varlığının lüzumu) olan “kudsiyet”e intikal ederdi. Ve bu suretle kalbe meleke-i hassasiyet gelerek, îmânın ihtarâtına karşı asam(sağır) kalmazdı.”1 Zihin marifetle meşgul olacak, Allah’ı bilmeye çalışacak. Zihin marifete kapılar açacak, evc-i alaya, arş-ı kemâlata uruc edecek.

3. Hissin gayâtü’l-gayâtı; Muhabbetullahtır. İnsandaki değişik hisler muhabbet-i İlâhiye için verilmiştir. “İnsan, ebed için yaratılmıştır. Onun hakikî lezzetleri, ancak marifetullah, muhabbetullah, ilim gibi umur-u ebediyetedir. Şu da bir hakikattir ki “Ruh-u beşer için en hâlis sürur ve kalb-i insan için en sâfi sevinç, o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir.”2 İmanın envârı, muhabbetullahı göstermeye ve tahrike en müheyyiç ve müessir bir vasıtadır.”Kemâlât-ı insaniyenin en mühimi ve en büyüğü, belki bilcümle kemâlât-ı insaniyenin menbaı ve esası, iman-ı billâhtan ve marifetullahtan neş’et eden muhabbetullah olduğunu”3 insan bilmelidir. Marifetullah sonrası fikir yoğunlaşa yoğunlaşa hisse dönüşür. Yani marifet, muhabbete tebeddül eder. İnsanın hayatının gayesi; bütün bu hislerin ile bir esmaya tutunacaksın, ebediyen yol alacaksın. İnsandaki hadsiz hislerden birisi Muhabbetullah’tır. Bu his eğer mecazdan hakikate geçse, o muhabbetullahın ışığı da bekaya vurur. Kalbi derinden derine dinle, ebed ebed sesini işiteceksin. Madem kalb muhabbetin tavattun ettiği yerdir ve ancak ebed ile tatmin olabilir. Fani şeyler onu tatmin edemez. Ebede müteveccihen giden bir kalb, dünyevî şeylere takılmaz.

4. Latife-i Rabbaniyenin gayâtü’l-gayâtı; Müşahedetullahtır. Latife-i Rabbaniye insana müşahede için verilmiştir. Bu ehass-ı havassa mahsustur. Eşyada tecelli eden esmayı müşahede etmek, mânevî âlemlerde tayaran etmek, zahirden hakikata uruc etmekle Latife-i Rabbaniye Müşahedetullaha ulaşabilir. Ezcümle ”Latîfe-i Rabbaniye a’mâl ve ahvâl ve mâneviyatın hey’et-i mecmuasını hakikî bir nur-u hayat ile canlandırır, ışıklandırır; nur-u imanın sönmesiyle, mahiyeti, meyyit-i gayr-ı müteharrik gibi bir heykelden ibaret kalır.”4

Ayrıca “Mahiyet-i insaniyedeki latîfe-i Rabbâniye, âlem-i şehadetle bağlanan ve o âlemde dolaşan duyguların kapanmasıyla ve durmasıyla âlem-i gayba karşı bir münasebet bulur, bir menfez açar.”5

Dipnotlar:

1- Eski Sadi Dönemi Eserleri, s.481 

2- Mektubat, s.375 

3- Mektubat, s.205 

4- İşârâtü’l- İ’câz, s.130

5- Mektubat, s. 581

Okunma Sayısı: 404
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    15 ile 'turuncu' 15 ile 'sarı' kodlu sağanak yağış uyarısı

    TEM Otoyolu'nun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

    MSB: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde iki asker şehit oldu

    Antalya'da işitme engelli vatandaş, insansız can kurtaran robotu tarafından kurtarıldı

    Japonya'da 370 bin kişi için tahliye çağrısı

    Erzincan'da minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı

    Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan

    Gaziantep'te 25 kişinin öldüğü apartmanda yönetmeliğe uyulmadığı tespit edildi

    11 şehir için "turuncu kod"lu uyarı

    'Vergi adaletsizliği ve enflasyon artacak'

    Gazeteciler: Endişeliyiz

    Emekli sahipsiz kaldı

    İstanbul’da ekmek 8 TL oldu

    Kemeri önce siz sıkın

    Bedava doğalgaz da ek bütçeye gerekçe oldu

    Yasaklama değil, sınırlama gerekli

    Çatışmalarda çocuklara yönelik ağır ihlaller yaşanıyor

    Güneydoğu kavruldu

    Sağlıkta şiddet artarak devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Emevî halifesi II. Velid
    Ali FERŞADOĞLU

    Dindarlığı alet edenler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Akıl önde, duygu peşi sıra gitmeli
    Yeni Asya'dan Size

    Tatilde Yeni Asya
    Risale-i Nur'dan

    Kuru ağaçlara hayat verene haşr-i umumî ağır gelir mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    İrade, zihin, his ve latife-i rabbaniye
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Üstad’ın şiddetle kaçındığı siyaset
    Sebahattin YAŞAR

    Bembeyaz melekler gibi kanatlanıyor hacılar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.