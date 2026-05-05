"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MAYIS 2026 SALI - YIL: 57

Çocuklarımıza Risale-i Nur okutalım

İSTANBUL HANIMLARININ MEKTUBUDUR

Üstadımız Efendimiz,

Din iman aşkıyla, Müslümanlık duygusuyla mes’ud olabilecek biz anneler, yavrularımıza Kur’ân-ı Kerîm’i öğretiyoruz. Risale-i Nur’a çalıştırıyoruz. Risale-i Nur’un iman, İslâmiyet dersleriyle terbiye etmeye çalışıyoruz. Evlerimiz birer Medrese-i Nuriye oluyor, elhamdülillâh. Eğer çocuklarımıza Risale-i Nur okutmazsak, yoldan çıkarıcı bu zamanın tehlikelerine düşecekler, fena göreneklere kapılacaklar, kötülükleri taklit edecekler, bizim başımıza belâ ve dert kesilecekler. Ahirette de “İmanımızı neden kurtarmadınız?” diye anne ve babalarından davacı olacaklardır. Bunun için, sevgili yavrularımızın kalplerine Risale-i Nur sevgisini aşılıyoruz. Kadınların, çocuklarına karşı şefkatleri fazladır. Eğer çocuklarının ebedî ahiret hayatlarını kurtaracak iman dersleri verilmezse, bu ihmal edilir de yalnız muvakkat fânî dünya hayatına çalıştırılırsa, o vakit çocuklara olan şefkat, hakikî yerine sarf edilmiş olmaz. Çocuğun hem dünyada, hem ahirette felâketine sebep olan bir şefkat olmuş olur.

Çocuklarımıza okşayarak, sevgiyle diyoruz ki:

“Evlâdım! Risale-i Nur seni hem dünyada, hem ahirette mes’ud, bahtiyar edecek en büyük ve en hakikî bir din kitabıdır, iman dersleridir. Okumaktan mahrum kalırsan, iman derslerini şimdi alamazsan, hem dünyada, hem ahirette bedbaht olursun, perişan kalırsın” diyerek ve Risale-i Nur hakkında yazılmış olan mektupları, destanları, kasideleri, şiirleri okuyarak, okutarak, Risale-i Nur’un sevgisini kalplerine, büyüklüğünü ruhlarına yerleştirmekte devam edeceğiz. Dualarınız sayesinde, Risale-i Nur’un dersleriyle, inşaallah, evlâtlarımız İslâmiyete, hem bize, hem milletimize hayırlı, dindar gençler olarak yetişirler.

Mübarek Üstadımız,

Sevgili Rabbimizin kalplerimizde rahmetiyle dercettiği muhabbet hissini, neden bizi ebedî saadete götürecek olan iman dersleri Risale-i Nur ve siz Üstadımız yolunda sarf etmeyelim? Başka yolda sarf etsek, bize dünya ve ahirette eyvahlar dedirtecek, hüsrana götürecek; belki de ebediyen ağlatacak. Eğer çocuklarımıza da bu ehemmiyetli hakikati aşılamakla, hakikî şefkatimizi su-i istimal etmeden gösterebilsek, analık vazifemizi bihakkın ifa etmiş olacağız.

Risale-i Nur hakkında, içinde çok güzel konferans ve nurlu mektuplar ve pek güzel kasideler bulunan kitabı Bursa’dan getirttik. Okudukça, dinledikçe çok mesrur oluyoruz, ruhlarımız şad oluyor. Onları yazan Nur Talebesi kardeşlerimizden Cenab-ı Hak razı olsun, Âmin.

El-Bâkî Hüve’l-Bâkî

Duanıza muhtaç 

İstanbul Hanımları

Hanımlar Rehberi, s. 156-158

LUGATÇE:

bedbaht: kötü bahtlı, bahtsız, talihsiz, mutsuz.

El-Bâkî Hüve’l-Bâkî: Bâkî olan yalnızca O’dur (cc), kalıcı olan Bâkî olan Allah’tır.

Medrese-i Nuriye: nur medresesi; 

Risale-i Nur derslerinin okunduğu yer.

muvakkat: geçici.

şad: sevinçli, neşeli.

