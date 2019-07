Bir nefes sıhhat, dünya saltanatına bedel

Aslında bizim bu yazıda aklımızdan geçen ve ifade etmek istediklerimizi, Kanunî Sultan Süleyman Han asırlar önce, “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi/ Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” sözleriyle özetlemiş.

Aslında, bu aldatıcı yükseklerin ve makamların, keyfiyet bakımından insana vadedilen ebedî zirveler ve yükseklikler karşısında bir anlam ifade etmediğinin dersini Yusuf Aleyhisselâm bizlere vermemiş miydi?

Mısır’da kardeşleri tarafından kuyuya atılan Yusuf, köle olarak satılmak dahil, bir sürü maceradan sonra, Mısır’a Sultan olmuş, Hz. Züleyha ile evlenerek, uhrevî saltanat ile devlet tacını aynı anda sırtında taşımıştır.

İnsanda fıtraten var olan dünyevî-uhrevî en güzel makamlara ulaşmış, ama bu zirvelere pek ehemmiyet vermeyip “Teveffeni müslimen.... (Allahım benim canımı Müslüman olarak al)” diye Rabbine niyaz etmiştir.

Şimdi size soruyorum: Ahirzaman asrının yalancı oyuncakları arasında makam-ı devlete nail olanlardan kaç kişi Hz.Yusuf’un ettiği duâyı etmeye cesaret edebilir? Bu duâyı yapabilmek için, ebed dünyasının uzak diyarlarını görebilecek gözlüklerine sahip olması gerekir.

İşte gözündeki manevî gözlüklerle, ebed diyarının bir saatinin, şimdi sahip olduğu dünya saltanatının bin yılına bedel olduğunu gören Yusuf (as) bu kararını, bir ders mahiyetinde olmak üzere tereddüt etmeksizin vermiştir.

Kanunî Sultan Süleyman Han, bu sözün birinci kısmını terennüm eylerken, keyfiyeten Hz. Yusuf’un sahip olduğu dünya saltanatını ve sonrası yaşadıklarını hatırlayarak bu sözü söylemiştir diye düşünüyoruz.

Fakat bu muhteşem dizenin ikinci bölümünde özetlenen ve Allah’ın “Hay” isminin ve daha birçok isminin muhteşem bir tecellisi olan “bir nefes sıhhat” olduğu ve olması gerektiği izahtan varestedir.

Burada sözü edilen, insan oğlunun alıp verdiği sıhhatli bir nefes veya sıhhatsiz nefeslerin Rıza-ı İlâhiye uygun amellerin, onun dünyasını da ahiretini de şekillendireceği hakikatidir.

Yaşadığımız zorlu bir ameliyatın, iki günü aşan bir süre yoğun bakımda olmak üzere, hastahanede geçirdiğimiz on bir gün içinde, sıhhatle alınan bir nefesin ne demek olduğunu anlayıp hissettik.

Peki, koca ömrün tamamına yakın bir sürede sıhhatli nefeslere ve dünya saltanatının birçok nimetine vasıl olan gafil nefsimize ne oluyor ki menfi tavırlar takınıyor?

İsterseniz bu suâle Bediüzzaman’ın, ‘Hastalar Risalesi’ adlı eserinden gafil kafamıza bir ders olmak üzere, cevap verelim: “Altıncı Deva: Ey elemden teşekki eden hasta! Senden soruyorum, geçmiş ömrünü düşün ve o ömürde geçmiş lezzetli safa günleri ve belâ ve elemli vakitlerini tahattur et. Her halde ya oh ya âh diyeceksin. Yani, ya elhamdülillah şükür veyahut “vâ-hasretâ, vâ-esefâ” kalbin veya lisanın diyecek. (...) Madem bir günlük gayr-ı meşrû lezzet, bazen bir sene manevî elem çektiriyor. Ve muvakkat bir günlük hastalıkla gelen elem, çok günler manevî lezzet-i sevapla beraber, zevalindeki halâs ve kurtulmaktan gelen manevî lezzet vardır. Senin başındaki şimdilik bu muvakkat hastalığın neticesi ve içyüzündeki sevabı düşün ‘Bu da geçer yahu!’ de, şekva yerinde şükret.”

Yazımın sonunda, hastahanede kaldığım on bir günün içinde, öncelikle Adana Şehir Hastahanesi Yoğun Bakım Ünitesi ve Üroloji Servisi ve diğer ilgili bölümlerin doktor, hemşire ve diğer personeline yakın ilgileri dolayısıyla teşekkür ediyorum.