"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Kâinattaki temizlik ism-i Kuddüs tecellîsi

Risale-i Nur'dan
21 Ağustos 2025, Perşembe
(Dünden devam)

Meselâ onlardan değil hikmet, inayet, rahmet, iaşe, ihya gibi bedihî hakikatler ve vahdanî deliller, belki yalnız tanzif fiili Kâinat Hâlık’ına verilmezse, o vakit ehl-i dalâletin o meslek-i küfrîsinde lâzım gelir ki, ya tanzifle alâkadar zerreden, sinekten tut, tâ unsurlara, yıldızlara kadar bütün mahlûkatın her biri, koca kâinatın tezyin ve tevzin ve tanzim ve tanzifini bilecek, düşünecek ve ona göre davranacak bir kabiliyette olacak; veyahut Hâlık-ı Âlem’in sıfât-ı kudsiyesi kendisinde bulunacak; veyahut bu kâinatın tezyinat ve tanzifatı ve varidat ve masarifinin muvazenelerini tanzim etmek için kâinat büyüklüğünde bir meclis-i meşveret bulundurulacak ve hadsiz zerreler, sinekler, yıldızlar o meclisin azaları olacak. Ve hakeza, bunlar gibi hurafeli, safsatalı yüzer muhaller bulunacak, tâ ki her tarafta görünen ve müşahede olunan umumî ve ihatalı ulvî tezyin ve tathir ve tanzif vücud bulabilsin. Bu ise, bir muhal değil, belki yüz bin muhal ortaya girer.

Evet, eğer gündüzün ziyası ve zemindeki umum parlak şeylerde temessül eden hayalî güneşçikler güneşe verilmezse ve bir tek güneşin cilve-i in’ikâsıdır denilmezse, o vakit zemin yüzünde parlayan bütün cam parçalarında ve su katrelerinde ve karın şişeciklerinde, belki havanın zerrelerinde birer hakikî güneş bulunmak lâzım gelir; tâ ki o umumî ziya vücud bulabilsin.

İşte hikmet dahi bir ziyadır. Rahmet-i muhita bir ziyadır. Tezyin, tevzin, tanzim, tanzif muhit birer ziyadırlar ki, o Şems-i Ezelî’nin şualarıdırlar. İşte gel, bak, dalâlet ve küfür nasıl hiç çıkılmaz bataklığa girer. Ve dalâletteki cehalet, ne derece ahmakane olduğunu gör, “Elhamdülillahi alâ dini’l-İslâm ve kemâli’l-iman” [İslâm dini ve kâmil iman nimetinden dolayı Allah’a hamd olsun] de.

Evet, kâinat sarayını tertemiz tutan bu ulvî, umumî tanzif, elbette ism-i Kuddüs’ün cilvesi ve muktezasıdır. Evet, nasıl ki bütün mahlûkatın tesbihatları ism-i Kuddüs’e bakar; öyle de, bütün nezafetlerini de Kuddüs ismi ister. (HÂŞİYE) Nezafetin bu kudsî intisabındandır ki “En-nezâfetü mine’l-iman” [Temizlik imandandır] hadisi, nezafeti imanın nurundan saymış ve [Muhakkak ki Allah çok tevbe edenleri ve temiz olanları sever. (Bakara Suresi: 222)] ayeti dahi, tahareti muhabbet-i İlâhiyenin bir medarı göstermiş.

HÂŞİYE: Kötü hasletler, bâtıl itikadlar, günahlar, bid’alar manevî kirlerden olduklarını unutmamalıyız.

Lem’alar, 30. Lem’a, s. 599

LUGATÇE:

bedihî: açık, aşikâr.

cilve-i in’ikâs: yansımanın görüntüsü.

iaşe: yedirip içirme.

inayet: lütuf, ihsan, iyilik; ihtimam, gözetim.

ism-i Kuddüs: Cenab-ı Hakkın kâinatta her şeyin temiz olmasını sağlayan, kusur ve noksanlıklardan uzak olan ismi.

nezafet: temizlik, paklık.

Şems-i Ezelî: varlığının başlangıcı olmayan ve her şeyi nurlandıran Cenab-ı Hak.

şua: ışın.

tanzif: temizleme.

tathir: temizleme, paklama.

tevzin: tartma, ölçülü hale koyma.

tezyin: süsleme.

ziya: ışık.

Okunma Sayısı: 202
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hac kayıt yenileme için son gün 5 Eylül

    Sındırgı'da 4 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşti

    İsrailli yerleşimciler Suriye'de yeni bir yerleşim birimi oluşturma girişiminde bulundu

    Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölü sayısı 2 ayda 746'ya yükseldi

    "Batı, Filistin'i tanımayı, tanıyacak bir Filistin kalmayana kadar bekletiyor"

    İsrail, Gazze'yi işgal planını onayladı - 60 bin yedek askeri göreve çağıracaklar

    Netanyahu'yu "savaş kahramanı" ilan etti!

    ABD'de Erin Kasırgası alarmı

    Okul Servis Araçlarında yeni dönem

    Balıkesir Sındırgı'da 4,3 büyüklüğünde deprem

    Avustralya’dan İsrailli siyasetçinin vizesine iptal

    Emekli hekimler de zor geçiniyor

    Yılda 18 milyon ton gıda çöpe gidiyor

    Kuraklık değil, yönetim krizi

    "Geleceğin dünyası, dünyanın geleceği"

    Araçlarda zorunlu takip sistemi dönemi

    “Çocuğum dersanede kalmak istemiyor” (2)

    Yarın çok geç olacak

    Beyaz Toroslu eylem

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.