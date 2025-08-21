Melekler nasıl çoğalırlar?

Esra Dede: “Meleklerin sayısı ne kadardır? Nasıl çoğalırlar? Özellikleri nelerdir?”

Beyt-i Mamur melekleri

Melekleri bize tanıtan Kur’ân’dır. Hayatımızın hemen her hayırlı safhasında meleklerin izi, sözü, dileği ve duâsı bulunduğunu bize haber veren Kur’ân’dır. Fakat Kur’ân melekleri bize anlayabileceğimiz ölçüde haber vermiştir. Melekler bizimle aynı maddeden yaratılmadıklarından ve onların hayat şartları bizden çok farklı olduğundan, onların hayatında bizim için sayısız bilinmeyenin olması gayet normaldir. Çünkü zaten onların varlığını beş duyumuzla algılamıyoruz. Verilen tüm haberler doğrudan inanç konusunu teşkil ediyor. Meleklerle ilgili olarak verilen haberlere, ancak kaynağın sağlamlığına dayanarak inanmamız gerekiyor.

Kur’ân, meleklerin sayısından bahsetmiyor. Çünkü meleklerin sayısını ifâde edecek bir rakam henüz insanlığın keşif sahasında telâffuz edilmedi ve edilmeyecek. Miraç esnasında Beyt-i Ma’mur’u sayısız meleklerin ziyaret ettiğini gören Allah Resûlüne (asm), Cebrâil (as) şöyle demiştir: “Bu Beyt-i Ma’mur’dur. Burayı her gün yetmiş bin melek tavaf eder, bir defa oradan çıktıklarında artık oraya dönemezler; bu onların ilk ve son girişleri olur.”1

Gökyüzünde Bir Karış Yer Yoktur ki..

Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki; göklerde bir karış yer yoktur ki, üzerinde Allah’a secde edip hamd ve tesbihle meşgul bir meleğin alnı bulunmasın.”2

Meleklerin sayısı için bizim “sonsuz” ifadesini kullanmamız belki bire bir doğru olmaz; ama rakam yokluğundan bu ifadeyi mecâzî olarak kullanmamızda bir sakınca da yoktur.

Meleklerin çoğalmaları da söz konusu değildir. Meleklerde cinsiyet olmadığı gibi, evlenip çocuk sahibi olma ve çoğalma gibi özellikler de yoktur. Onlar olduğu gibi ve her biri müstakil olarak yaratılırlar ve görevlendirilirler.

Kur’ân-ı Kerîm’de belirtildiği şekliyle meleklerin belli başlı özellikleri şunlardır:

Melekler: 1-Allah’ın emirlerine harfiyen boyun eğerler.3 2-İsyan etmezler, günah işlemezler. 3-Erkeklik ve dişilikleri yoktur.4 4-Evlenip çoğalmazlar, yeme ve içmeleri yoktur, son derece hızlı, güçlü ve kuvvetlidirler.5 5-Nûrânî varlıklardır. 6-Nûrdan yaratılmışlardır. Gözle görünmemekle beraber, bazen insanların şekline girerek insanlara gözükebilirler.6 7-Gıdaları Allah’ı zikir ve tesbihtir. Devamlı olarak Allah’a hamd ve tesbih ederler.7 8-Kibirlenmezler ve Allah’tan korkarlar.8 9-Allah bildirmezse gaybı bilmezler.9 10-Sayıları sonsuz denecek kadar çoktur. 11-İkişer, üçer, dörder kanatları vardır.10

İrade Sıfatının Ümmetleri

Bedîüzzaman Hazretlerine göre, insanlar ve cinler nasıl birer ümmet olarak Allah’ın Kelâm sıfatından gelen ve Kur’an’da beyan edilen İlâhî emirleri îfa etmeye memur iseler; melekler de birer ümmet olarak Allah’ın İrade ve Kudret sıfatından gelen “tekvînî”, yani kâinat ve yaratılışla ilgili emirleri yüklenmeye ve yerine getirmeye memurdurlar.11 Meleklerin insanlardan farkı, yükümlülüklerini ve görevlerini asla aksatmamaları ve Allah’ın her emrine eksiksiz uymalarıdır.

Meleklerin “müdebbirât” denilen ve maddî âlemin âhenk ve düzeninde görevli, Allah’ın irade ve kudretinin tecellîsini müşahede eden kısımlarının temel görevleri yine ibâdet ve itaattir. Onlar kendilerine verilen tabiatla ilgili, gökler ve yerlerle ilgili, hayvanlarla ve insanlarla ilgili görevleri eksiksiz yaparlar. Görevlerini ibadet ve itaat şuuru içinde yaparlar ve Allah’ın emrine harfiyen uyarlar. Allah’ın kendilerine yüklediği vazifeleri mükemmel bir şekilde yaparlarken, Allah’a yardım değil; Allah’a ibadet ve itaat etmiş olurlar.

