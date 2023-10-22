Kolay gelsin, ne yapıyorsunuz?

İnşaat var, temel atıyoruz

Ne inşaatı?

Adliye Parayı

Adalet mi şuraya gömdüğünüz, neyin nesi?

Mülkün bizatihi temeli, adalet olur kendisi

Mülk başka bir şeydi sanki, o meşhur sözdeki

Parayla adalet de olur mülk de

Deyiverin hele, ne lazım size, kaç para sizdeki?

Anlamadım, adalet ile paranın nedir ilgisi?

Güzel abim, arife tarif gerekmez derler

Benziyorsun sen de arif bir adama

Ama bir tarife gerekli tabii

İşleri koymak için yoluna

Tarifeyi de şöyle anlatayım sana:

Tahliye isteyenin, nakit getirmesi gerek 500 bin lira

O iş olmuyor artık daha ucuza

Adli kontrol kararının kalkması 100-150 bin arası

100, 200 bin liraya erişim engeli kararı çıkar

Yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması 500 bini aşar

Delil karartmak ciddi iştir

Gelmez asla alaya

Türkü eşiğinde başlamalısın halaya:

“Mahkemeye çıkmış bir güzel

Delil lo delil lo destane

Elinde bir deste para

Delil o delil olur kestane”

Delil meselesi için vardır farklı bir töre

Fiyatı değişir delilin nev’ine göre

Şart mıdır ki para, hem sabit mi her yerde bu fiyatlar?

Adliyede olur dava, dava çözülmez bedava

Ya paran olacak ya da etkili bir hakimle aran

Saydığım, geçen yılın kampanyalı fiyatları

Zam bekleniyor bu sene, yüzde seksenlere varan

Amma para ha! Kime veriyoruz parayı?

Hâkime, ama her hâkim mevzuya değil hakim

İstersen senin işine ben bakayım

Bulurum bağlantı kuracak bir avukat

Çözerim işini, çıkmadan hiçbir vukuat

Boşuna dememişler “balık baştan kokar” diye

Baksana, kırk yıllık adliye, oldu bize a’TL’iye!

Eskiden avukatı vekil tutardı kimi

Şimdi satın alıyorlar hâkimi

Esas kokan balık değil tuz oldu

Adalet dediğin tuzla buz oldu

Tuzlaya tuzlaya, gelin çocuklar

Elden ele, elden ele, parayı verin çocuklar

Bir dava getirin, biz hakimlere

Cüzdanda yer açın, öyle gelin duruşmalara

Tuzlaya tuzlaya, gelin çocuklar...