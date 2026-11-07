"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Bütün Trump’lar kaybetsin

Faruk ÇAKIR
07 Kasım 2026, Cumartesi
3 Kasım 2026 tarihinde Amerika’da yapılan ‘ara seçim’ler haklı olarak bütün dünyanın gündemini meşgul ediyor. Amerika’daki bu seçimleri konuşmayı “Amerikan tavukları kaç tanedir?” sorusunun cevabı kadar “gereksiz” bulmak da mümkündür.

Fakat aynı zamanda bu seçimlerde pek çok “ilk”in yaşandığı da bir gerçek. Mesela, 42 yaşında, Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu ve mesleği doktorluk olan Abdul El-Sayed, Michigan’da Senato seçimini kazanarak ABD’nin ilk Müslüman senatörü olmuş. Abdul El-Sayed hakkında farklı değerlendirmeler yapanlar olsa da ABD’nin İsrail’e verdiği desteği eleştiren bir siyasî çizgiye sahip olması dikkat çekiyor. 

ABD seçimlerinde Trump’ın partisinin hezimete uğradığı noktasında ittifak var. Hatta Trump bile yenilgiyi kabul edip, bir bakıma Demokratlarla uzlaşarak ülkeyi idare edeceğini daha ilk günlerden ilan etti. 1988’den beri Teksas’ta Senato seçimlerini kazanamayan Demokratlar, bu seçimde eski öğretmen ve ilahiyat eğitimi almış bir siyasetçi olan James Talarico ile Teksas’da bile kazanmış durumda. Talarico’nun Demokrat Parti içinde yükselen yeni kuşak siyasetçilerden biri olduğu ve 2028 başkanlık seçimlerinde aday olma ihtimali bulunduğu söyleniyor.  

Amerika’daki seçim sonuçlarını değerlendiren bir uzman, “ABD Trump’u kustu” demiş ki dikkat çekici bir yorum olarak görülebilir. Texas’daki seçimi kazanan demokrat aday Talarico’nun zafer konuşması da önemli. Konuşma şöyle özetlenmiş: 

“...birbirimizin boğazına sarılmamızı istiyorlar. Nasıl aynı olduğumuza değil, nasıl farklı olduğumuza odaklanmamızı istiyorlar. Yukarıya, kendilerine bakmak yerine sola ve sağa, birbirimize bakmamızı istiyorlar.

“Bu ülkedeki gerçek mücadele sağ ile sol arasında değildir. Yukarıdakiler ile aşağıdakiler arasındadır. Tepedeki insanlar bizi öfkeli ve bölünmüş tutmak için çok çalışıyorlar çünkü bizim birliğimiz onların servetine ve gücüne bir tehdittir.

“Tepedeki insanlar bizi partiyle, ırkla, cinsiyetle, dinle, kültürle bölüyorlar ki ceplerimizi boşalttıklarını fark etmeyelim.

“Birbirimize düşürülmekten yorulduğumuzu söylemek sanırım yanlış olmaz. Birbirimizden nefret etmemiz gerektiğinin söylenmesinden bıktık.

“Sevgi pasif değildir, tarafsız değildir, zayıflık değildir. Sevgi, zorbalarla zorbalığa uğrayanların arasında durmamızı gerektirir. Kötülüğün gözünün içine bakıp gözümüzü kırpmamamızı gerektirir.” (aktaran: @salihcenap, 4 Kasım 2026)

Bazı uzmanlara göre ise “Trump neden kaybetti?” sorusunun cevabı da şöyle olmuş: “Ekonomik sıkıntılar: Enflasyon ve hayat pahalılığı seçmenlerin önemli şikâyetleri arasındaydı. İran savaşı: ABD’nin İran’la sekiz aydır devam eden savaşı ve bunun ekonomik sonuçları Trump yönetiminin aleyhine işledi. Yönetim politikaları: Yolsuzluk endişeleri ve Trump yönetiminin politikalarına yönelik memnuniyetsizlik seçmen davranışında etkili oldu.” 

Bir yönüyle “tek adam” gibi davranan, kendi milleti yanında “insanlığın” sesini de dinlemeyen ABD Başkanı Donald Trump’ın partisinin seçimi kaybetmesi dünyadaki bütün “Trump”lara örnek olsun ve inşallah onlar da her seçimi kaybetsin. Çünkü onları kaybetmesi “insanlığın” kazanması anlamına gelecek...

Okunma Sayısı: 386
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Seçim kazanmak mı, güven kazanmak mı?

    Kurtulmuş'tan fon krizi açıklaması: Burunlarından fitil fitil getirilmeli

    Alacak verecek meselesi mi?

    Mekke Anlaşması Meclis’te kabul edildi

    İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Trump'ın İsrail'e yardımı durdurması beni adeta yıldırım çarpmışa çevirdi

    Fatma Betül Sayan Kaya tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

    Himalayalar bölgesindeki çığda ölü sayısı 4'e yükseldi

    Afyonkarahisar'da silahla 8 kişiyi öldüren saldırgan Eskişehir'de yakalandı - Afyonkarahisar Valiliğinden açıklama

    Avrupa, bomba ihbarlarıyla alarmda!

    Uzman Diyanet-Sen’den mülakat sisteminde “Adalet” çağrısı

    Bahçelievler'de inşaatın temel kazısında göçük!

    Maden işçilerinin hak arayışı sürüyor: Üretim durduruldu!

    Emekli vatandaş: "Odun kömür kaldı, battaniyeye sarılıp oturacağız"

    Muhalefetten Bakan Şimşek’e "fon" protestosu!

    Kastamonu'da iş makinesi çayda mahsur kaldı

    Herzog'dan Netanyahu'ya uyarı: "Batı Şeria'da iç savaş yaklaşıyor!"

    Fatma Betül Sayan Kaya ile 2 şüpheli adliyede

    Berlin'den Mekke'ye yürüyen eski oyuncu Türkiye'de: "Bu yolculuk Allah'a yakınlaşma yolculuğu"

    TBMM'de 'Mekke Anlaşması' hareketliliği!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kurtulmuş'tan fon krizi açıklaması: Burunlarından fitil fitil getirilmeli
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.