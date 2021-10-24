Son günlerde çok konuşulan bir dizi var.

Bir Güney Kore yapımı olan Squid Game isimli bu dizide, türlü sebeplerle borç batağına düşmüş olan insanları bir araya getirip, çok büyük miktarda para ödülü vaat ederek onlara çocuk oyunları oynatan esrarengiz bir organizasyon bulunuyor. Nerede bulunduklarını, oyunları kimin organize ettiğini, hangi yarışma/oyunlarla muhatap olacaklarını, kaybetme durumunda nelerle karşılaşacaklarını bilmeden, vefat etme şartını kabul ettiklerine dair feragatname imzalayarak katılan yarışmacıları büyük ve kanlı sürprizler beklemektedir.

Saadet Partisi, “Ekonomi Game” ismiyle, bu dizinin parodisini yaptıkları bir kısa video yayınladı. Popüler yapımları kullanarak politik göndermelerde bulunan ve vurucu mesajlarıyla gündeme oturan Saadet’in önceki videoları gibi, Ekonomi Game videosu da kendinden çok söz ettirdi.

Fevk-al me’mul bir şekilde istifa eden ve istifası “af talebinin kabulü” şeklinde karşılanan sabık bakan “at izinin it izine karıştığını” söylemiş ve sonumuzu hayreylemesi için Allah’a duâ etmişti. Büyük çoğunluğun kaybettiği, kuralları sıkça değişen, sürprizlerle dolu paketlerin açıladurduğu, çokomel gibi çocuk atıştırmalıklarına benzetmelerin kullanıldığı ekonomimiz bir oyun dizisi olsa, muhtemelen adı “AKonomi Game” olurdu. Bu dizide hangi oyunlar olurdu dersiniz?

Yeşil Işık, Kırmızı Işık Oyunu: İktidar müteahhitlerine hazine garantili işletme ihaleleriyle yeşil ışık... Adrese teslim yazılan şartnamelerle sıradan vatandaşa kırmızı ışık... Ücretli çalışanların maaşı yatmadan önce vergilerinin ödenmesine yeşil ışık... Vergi borcu sıfırlamaları ile yandaş firmaların vergilerine kırmızı ışık... İlgili ilgisiz zamanlarda Merkez Bankası aracılığıyla politika faizine bir yeşil, bir kırmızı ışık... Enflasyona ve döviz kurlarına yeşil ışık... Bu turda, yere düşen değeri sebebiyle elenen TL olur.

İthalat Çekme Yarışı: Bazen kendi yakınlarına önceden duyurmak suretiyle belli mallarda ve sınırlı bir miktar için, bazen iç piyasadaki fiyatları hizaya çekmek için gümrük vergisi muafiyeti getirilir. Üretim süreçlerinin zahmetlerine ve süresine katlanmak istemeyen kişiler ithalat yarışına girerler. Gittikçe artan girdi maliyetleri sebebiyle üretim yapmak çok zorlaşır. Bu turda elenen yerli üretici olur.

Market Tahmin Oyunu: Market alış verişi tutarını tahmin etme oyunudur. Bir hafta önce yaptığı market alış verişindeki fiyatları aklında tutmaya çalışan vatandaş, yapmayı planladığı alış veriş için liste hazırlar ve ödeyeceği miktarı tahmin etmeye çalışır. Tahmin ettiği tutardaki parayı cebine koyarak markete gider, ama o da ne? Fiyatlar tahmininin üzerinde artmış olduğundan, listesindeki ürünlerin tamamını alamaz. Aynı parayla alabildiği şeylerin, her bir alış verişte azalmakta olduğunu görür. Bu turda vatandaşın alım gücü elenir.

Köprü Oyunu: İhtiyaç olup olmamasına bakılmaksızın büyük ve gösterişli köprüler inşa edilir. Görünüşte büyük bir altyapı projesi tamamlanmıştır ve görkemli törenlerle açılışı yapılır. Geçiş fiyatı dolar üzerinden belirlenir, ABD enflasyonu ve dolar kuru değişimlerine göre sürekli yeniden hesaplanarak güncellenir. Uzun yıllar sürecek şekilde, üzerinden geçebilecek araç sayısının çok üstünde bir geçiş garantisi vaat edilir. Vatandaş zor bir seçimin eşiğindedir; yüksek olan geçiş ücretini ödemek mi, yoksa hiç geçmese bile vergileri ile doldurduğu hazineden karşılanacak geçiş garantileri ödemeleri mi kendisine daha maliyetli gelecektir? Sonuçta, geçse doğrudan, geçmese dolaylı bir ödeme yapacaktır. Hangisini seçerse seçsin, vatandaş kaybeder, hazine kaybeder, müteahhit kasası ise her türlü bu oyunu kazanır.

Hazır Güney Kore’den bahsetmişken, adamlar geçtiğimiz günlerde kendi yaptıkları ve Nuri adını verdikleri roketi uzaya fırlatmışlar. Tabiî, bizdeki Nuri ismi ile bir ilgisi yok, kendi dillerinde dünya anlamına geliyormuş bu kelime. Nuri roketinin üretiminde Çin katkısı ne seviyede olmuştur bilemiyorum. Allah’tan, Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu filminden etkilenip Çin’de uyumamış ve uzaya gönderilmiş. Yoksa, Nuri Çin’de yatmış olurdu, maazallah...

Biz de boş durmadık canım, Dolar kur’i semalara doğru yükseldi, TL nur içinde yatıyor... Daha ne olsun?

