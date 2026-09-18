Robotları kim çöpe atar?

Hususan, insan ömrü ne kadar güzelliklerle dolu. Bir gerdanlığa takılan mücevherler gibi, Cenab-ı Allah da ömrü cansız bırakmayarak ona hayat takıyor.

Bitki veya hayvan değil, insan olmak; akıl, şuur, mânevî kalp ve kabiliyetlere sahip olmak; mükemmel ve ikmal edilmiş, razı olduğu İslâm'dan ve en önemli elçisi Hz. Muhammed'den (asm) haberdar olma nimetini taşımak.Biraz daha tefekkür edersek, Cenab-ı Allah'ın kendi kelâmı olan Kur’ân'dan ve onun en kıymetli tefsiri Risale-i Nur'dan haberdar olma mücevherleri ve taşları ile süslenen bir ömür gerdanlığı görüyoruz.Aman Allah'ım, ne kadar büyük bir nimet! Ne kadar güzel, şık ve paha biçilmez bir ömür gerdanlığı!

Günümüzde robot üretimi yapan birçok şirket var. Bu yapay zekâlı robotlara çok kaliteli kameralar, ses kartları, her şeyi kayıt eden bellekler vb. onlarca kıymetli teknoloji çok dikkat ile takılıyor ve birçok faaliyeti yapmaları da mümkün oluyor. Üretim tesisinde depolarda dizilmiş yüzlerce, belki binlerce bu kıymetli robotun tamamının birazdan çöpe atılacağı söylense, aklen ne derece kabul görür; bu kadar emek, masraf, cihaz ve yapacakları onlarca kıymetli işler. Mümkün değil.

Tefekkür ile insanlara baktığımızda, tam ölçülü gözler kameraları, tam ölçülü kulaklar ses kartları, tam ölçülü hafıza bellekleri vb. mükemmel ölçüde tüm cihazları ile Cenab-ı Allah’ın yarattığı bu makine insan. Yine yarattığı ruh programı ile yüzlerce, binlerce çok farklı faaliyette bu organları, cihazlarını kullanan, en gelişmiş bir robotttan kıyas kabul etmeyecek derecede mükemmel, bir varlıktır insan. Hangi akıl sahibi bu mükemmel sanatın bir müddet sonra ölümle çöpe atılıp hiç ve yok olacağını; çok kıymetli, sanatlı özelliklerinin bir müddet sonra ölümle çöpe atılıp hiç ve yok olacağını söyleyebilir?

Her şey, az bir inceleme ile dahi net bir şekilde ortada. Sorular mükemmel hazırlanmış ki gözler ve cevaplar yine mükemmel hazırlanmış ki bütün renkler, şekiller ortaya çıkıyor. Sorular mükemmel hazırlanmış ki kulaklar ve cevaplar mükemmel, bütün sesler ortaya çıkıyor. Ayaklar, eller, akıl birer soru; cevapları ise gezebildiğimiz her coğrafya, dokunup kullandığımız eşyalar ve bütün eşyalardaki sanatlı ve faydalı oluş. Bunların tamamı, akıl cihazının sorularına verilen cevaplar.Madem tesadüfün parmak karıştıramayacağı, ancak sonsuz bir güç, ilim ve irade sahibi bir Yaratıcı tarafından meydana getirilen; yoktan var edilen ve devamlılığı da sürekli aynı mükemmellikte sürdürülen, mükemmel tasarlanmış fakat sınırlı bir ömrü olan bir kâinat var, elbette gerçekleştirilen faaliyetlerin karşılığının görüleceği bir âhiret âlemi de var.

Ne mutlu bu insan makinasının kamera, ses sistem, hafıza ve tüm diğer özelliklerini Allah’ın elçisinin (asm) Sünnet-i Seniyyesine göre kullanma gayretinde olup Allah’ın rıza ve sevgisini ve sonsuz Cennete layık bir şahsiyeti kazanabilip sonsuz Cehennem dehşetli ülkesine gitmeyecek olanlara.