"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2026 CUMA - YIL: 57

Deli dediklerimiz

Havva KÜÇÜK KONUR
18 Eylül 2026, Cuma
Kendi kendine konuşana niye deli diyorlar? İnsan kendini anlatmaya hevesli. Konuşmak en başta gelen insan özelliği.

Ama dinlemek de öyle. İnsana kendini konuşturacağı ortam verilmezse ya da sürekli dinleme pozisyonunda bırakılırsa bir insan kendi kendine konuşur. Aslında kendiyle barışık, kendiyle arası iyi olan, kendini suçlamayan, içiyle sohbet eden bir insanın bunu sesli olarak yapmasında bir mahzur yok. Aslolan iki insanın karşılıklı sohbet etmesidir, doğru. Biri konuşur diğeri dinler. Diğeri konuşur beriki dinler. İdeal olan budur. Ama şu ortaklık sağlanamadıysa peki? 

Kendi kendine konuşmak, kendiyle barışık insanların en önemli göstergelerinden biri olmalı bence. Kendi içinde kendine terkedilmiş bir insanın, yalnızlık kuyusunda volta atarken çıkardığı kundura sesleridir onlar. Öyle birine deli denmez o yüzden. Öyle birine anca yalnızlığa itilmiş ya da bırakılmış denir. Herkesin hayatını sosyal medyada bir story kadar yaşadığı yerde, kendi kendine konuşmak, dünyaya meydan okumaktır. Niye diyeceksiniz? Hayatını başkaları için değil, kendi için yaşamanın göstergesidir kendi kendine konuşmak. İyilik yapıyorsa değerleri için yapar. Kimseden alkış, beğeni, yorum almak için değil. Herkesin yaptığı bir akımı yapmıyorsa, değerlerine, tercihlerine aykırı bulduğu için yapmıyordur. Onun hürriyetinin ne demek olduğunu içinde deneyimlemiştir, keyfine varmıştır. Böyle birisi de, takdir edersiniz ki, herkesle konuşmaz, herkes de onu anlamaz. Kendi kendine konuşmanın tek sebebi, elbette yalnızlık ya da anlaşılamamak değildir; zihin bazen sadece kendi yükünü hafifletmek ister. Mutlak bir kural değil belki ama; anlaşılmamaktan yorulan, hep dinlemek zorunda bırakılan insanın en doğal sığınağıdır kendi sesi. Peki ne yapacak? 

Sanat, aslında böylesi karakterlerin arz-ı endam eylediği yerdir. Sanat ve edebiyat, söyleyecek sözünün karşı tarafta mâkes bulması için didinenlerin kayak pistidir. Resim, müzik, senaryo, hikâye, şiir, seramik, çini, minyatür, ebru, karikatür, tiyatro, sinema, deneme... Var aslında bir hayâlimiz derler ya.. Bu söz tam olarak sanat dünyasının hameleleri için geçerli. Kafada inşa edilenin görünür kılınması, aslında bir nevi kendi kendine konuşmaktır. Ama malum kendi kendine konuşana deli denmek adetten... Deli denmesin diye bin türlü sanat çeşidi ortaya çıkmış, iyi de olmuş. 

Hulâsa, kendi kendine konuşan görürseniz, deli demeden önce halini hatırını sorun, derdini kederini sorun. Hayalini, özlemini, hedeflerini sorun. O deli değildir çünkü. Sadece yalnızdır, yapayalnız...

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Millî iradenin darağacına gönderildiği gün

    ABD: Trump, Netanyahu ile yolları ayırdı

    Gazze’de öldürülen çocukların isimleri yazılı dev kefen

    'Yapay zekaya güvenmeyin'

    Motorin 100 lirayı aştı - Yeni fiyatlar tabelaya sığmadı

    Beşiktaş, Avrupa yolculuğuna 3 puanla başladı

    Türkiye 100 yılı dedikleri bu muydu?

    “Hani Gabar’da petrol bulmuştuk?”

    Avrupa kıyasını maaşlarda da yapsana

    BM raportörleri: "Doğru yönde, çok gecikmiş bir adım"

    ABD, savaşa rağmen İranlı üst düzey hükümet yetkililerine BM Genel Kurulu için vize verdi

    Yeniden Refah Partisi raporu: "Yeni OVP, seçim ekonomisi belgesi niteliğinde"

    Yapay zekadaki "80'ler Akımı"na katılanlara kişisel veri ve dijital güvenlik uyarısı

    ABD Senatosunda, "yapay zeka acil kapatma tuşu" yasa tasarısının oylanması talebi engellendi

    Motorin Ankara'da 101,50 liraya çıktı: Fiyatlar boş viteste, ücretlerde el freni çekilmiş gibi

    Motorin zammı tabelaları da vurdu: Üç haneli fiyatlar ekrana sığmadı

    ABD, Filistin Devlet Başkanı Abbas’a vize vermedi

    Trump: İran'la savaşın sonuna doğru ilerliyoruz

    Soykırım ortağından 40 bin bomba

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Motorin 100 lirayı aştı - Yeni fiyatlar tabelaya sığmadı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    ABD: Trump, Netanyahu ile yolları ayırdı
    Genel

    Türkiye 100 yılı dedikleri bu muydu?
    Genel

    Avrupa kıyasını maaşlarda da yapsana
    Genel

    'Yapay zekaya güvenmeyin'
    Genel

    Millî iradenin darağacına gönderildiği gün
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gazze’de öldürülen çocukların isimleri yazılı dev kefen
    Genel

    “Hani Gabar’da petrol bulmuştuk?”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.