Devletin gücünü sınamak

İşsizlik, enflasyon, yoksulluk, virüsten-hastalıktan korunma gibi sun’î gündemleri çok şükür geride bıraktık.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bey gerçek gündemi hatırlatarak ne güzel söyledi: “Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz...”

Kimileri devletimizin gücünü sınıyor, kimileri sınama oyununa girmek için ısınıyor, bir başka kimileri ise sınamak isteyenlere fırsat sunuyor. Kim bunlar derseniz; dış güçler, dış güçlerin içerideki uzantıları-yardakçıları-işbirlikçileri, beşinci kol faaliyetçisi odaklar, vesayetçiler, teröristler, terörle irtibatlılar, terörle iltisaklılar, terörle ve teröristle hiç ilgisi olmasa bile bilerek veya bilmeyerek, olmadı isteyerek, belki de isteyebilemeden teröre yardımcı olacak şeyler yapanlar, Allah muhafaza iktidarı eleştirmek suretiyle zayıflatıp maamafih devleti ve filhakika koskoca bir milleti yok etmek isteyenler, küreselciler, faiz lobileri... off, daha bir milyon mihrak daha var da, saymaktan yoruldum. Büyüklerimiz her geçen gün birer birer ifşa ediyorlar, sıralı tam listeyi oradan takip edebilirsiniz.

Bakınız, yaklaşık üç yıl önce, Samsun’da üniversite okuyan bir kız öğrenci, nişanlısı olan Cumhuriyet Savcısı ile tartıştğı için telefonlarına çıkmamak suretiyle savcının gücünü sınıyor. Bırakın savcıyı, en düşük memurumuzun bile bir düğmesini koparmanın cezası altı aydan başlıyorken savcı beyimizi üzmek ne demek? Polis ekibiyle hanım kızımızın kaldığı yurda gece yarısı ziyareti gerçekleşiyor ve bu ziyaret, yukarıda saydığımız mahfiller tarafından “yurt baskını” şeklinde lanse ediliyor. Halbuki, adam nişanlısının durumundan endişe etmiş ve tamamen güvenlik tedbiri kabilinden oraya gitmiş...

İki yıl önce Diyarbakır’ın bir ilçesinde görevli bir savcımıza halı sahada oyun oynatmamak için organize olmuş 14 öğretmene ne demeli? Okuyucuların dikkatine: Halı saha kenarında over-clock yapan bu 14 öğretmen, hemen gözaltına alınıp beş dakikada polise teslim edilmiştir. Sınanan devletimiz, akabinde o savcının tayinini ilçeden şehir merkezine almak suretiyle gücünü göstermiştir.

Cenazeye giden vekil bey

Bir kaç ay önce, iktidarın gayrıresmî ortağı olan partiye mensup bir milletvekili, Ankara’da bir cenaze törenine katılmak için Hacı Bayram-ı Veli Camii’ne gitmiş. Araç park edilmesinin yasak olduğu alanın başında belediyenin güvenlik görevlileri arabayı içeriye alamayacaklarını söyleyince vekil bey arabadan inip yürümeye başlamış. Kendisinin ve emrinde çalıştığı vekilinin, dolayısıyla partisinin ve dopdolayısıyla ortakları oldukları iktidarın gücünün test edildiğini anında fark eden yaman şoför, adeta Susam Sokağı’ndaki Bay Müzik isimli karakterin, sözleri “sür sür arabanı, gez sokakları, keyifli neşeli tasasız çıkar, hayatın tadını” olan şarkısını hayata geçirip, arabayı güvenlik görevlisinin doğrudan üzerine sürerek, makam arabasında tecessüm etmiş olan devlet gücünü bilvesile göstermiştir.

Geçtiğimiz hafta, Ordu’da bir savcının park etmiş arabasının camına bir not iliştirmek ve sileceklerini yukarı kaldırmak suretiyle devlet gücüne maruz kalma lütfuna erişmiş bir vatandaşımız oldu. Yahu, türküsü bile var; “Ordu’nun-pardon savcının- silecekleri, baksa yukarı baksa... Verir seni mahkemeye, medya üstüne kalksa, yetkilim ammaaan...”

Her daim 18 yaşında olan devlet cevvaldir, gücünü her zaman gösterebilir. Hele yeni bir anayasa ile kuvvetler ve gençler birliği sağlansın, o zaman görün gücü..