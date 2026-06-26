BM, zulme engel olsun

İsrail acımasız bir şekilde Gazze’yi yakıp yıktı, ama netice olarak kendi imajını da yerle bir oldu. Gazze’deki katliam, İsrail’in gerçek yüzünün dünya insanlarında görülmesine vesile oldu denilse yanlış olmaz.

O kadar ki, İsrail’in her dediğini yapan Amerika bile bir yönüyle İsrail’den şikayet eder hale geldi. Kimileri bunu danışıklı dövüş olarak görse bile Trump ile Netanyahu’nun telefonla ağız dalaşı yapması, Trump’ın Netanyahu’ya hakaretler ettiği yönündeki haberler şimdiye kadar duyulan haberlere benzemiyor. Bütün bunlar İsrail’in Gazze’yi yıkarken esasta kendi imajını yıktığını, daha doğrusu gerçek yüzünün dünyaca görülmesine yol açtığını hatırlatıyor.

Birleşmiş Milletler’in (BM) bağımsız bir soruşturma komisyonunca hazırlanan bir raporla İsrail’in Gazze’de Filistinli çocukları kasıtlı olarak hedef alarak soykırım işlemeyi sürdürdüğünü kaydetmesi İsrail’in imajının yıkıldığını belgelemiş oluyor.

BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu’nun raporu, Gazze savaşının başlangıcından bu yana Filistinli çocuklara yönelik ihlalleri incelemiş ve İsrail güçleri tarafından öldürülen kişilerin yaklaşık yüzde 30’unun çocuk olduğunu ortaya koymuş. (aa.com.tr, 24 Haziran 2026)

Raporu anlatan haberde şu bilgiler de yer almış: “Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da komisyon, Filistinli çocuklara yönelik İsrailli yerleşimci şiddetinde keskin bir artış tespit etti. Ayrıca toplu gözaltılar ve tutuklamalar sırasında cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet de dahil olmak üzere işkenceye ilişkin kanıtlar belgelendi. Rapora göre Filistinli çocuklar, özellikle erkek çocuklar, gözaltında sistematik kötü muameleye maruz kaldı; zorla soyundurulma, dayak ve yiyecekten mahrum bırakılma bunlar arasında yer aldı. Komisyon, söz konusu uygulamaların “işkence” ve “büyük acıya veya ciddi yaralanmaya yol açan diğer insanlık dışı eylemler” şeklindeki insanlığa karşı suçlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna vardı.”

Hatırlanacağı üzere İsrail’in Filistin ve Gazze’de yaptığı son saldırılar, işkenceler ve katliamlar dünya nezdindeki desteğini iyice kaybetmesine yol açmış durumda. Amerika’da yaşayanlar bile artık İsrail’e destek verilmesine karşı çıkıyor. Avrupa ülkelerinin bu noktadaki uyanışı daha erken başlamıştı. Neredeyse her hafta Avrupa ülkelerinde meydanlar ve caddeler İsrail’e hesap sorulmasını isteyen insanlarca doluyor. Dününün ki benzer tepki yürüyüşleri Türkiye’de ve İslâm âleminde yapılmıyorken “Batı ülkeler”inde yapılıyor.

Bütün bu gelişmeler şer diye görünen bazı hadiselerin altından hayırlı neticeler çıktığını göstermiş oluyor...

BM bu rapora imza attığına göre İsrail’in zulmünü durdurabilir ve durdursun...