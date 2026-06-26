"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2026 CUMA - YIL: 57

Mende Orman Parkında asude bir gün

Muzaffer KARAHİSAR
26 Haziran 2026, Cuma
Kâinat içinde önemli bir yer tutan arz sayfası hikmetle yazılmış bir mektup, rahmetle donatılmış bir sofra, mana yüklü sanatların teşhirgahı, binlerce güzelliklerin, sırların, hakikatlerin tecelli eden Rabbimin güzel isimlerinin aynasıdır.

Zaman şeridinde geçen mevsimlerin nazarlara sunduğu Sânî-i Zülcelâlin binbir isimlerinin yeryüzü aynasına mana-i ismiyle yansıyanları anlamak bahtiyarlığı ve tefekkür zenginliğinin lezzeti Kur’ân’ın nuruyla ve irşadıyla bakabilenlere ne mutlu.

Mevsimler penceresine tefekkürle nazar edildiğinide hikmetle işleyen sistemler, nizam ve intizamla dönen devranlar, faaliyetler görülür. Karbeyez kefeniyle kış uykusu, ölümü hatırlatır. Bahar renkli, süslü, canlı, hayat dolu gençlik dönemini; yaz mevsimi zengin, verimli, bolluk içinde olgunluk yaşını tarif eder. Hazan vakti, ömrün sonunu gösteren, ihtiyarlığı çağrıştıran, ölümü hatırlatan güz kıyameti. Her mevsim kendine has güzellikleriyle akar gider...

Arzın bahar sayfası çok seslerle, nefeslerle, renklerle, süslü sanatlarla yaratılışları, dirilişleri gösteren bir teşhir solonu, bir ibret tablosudur. Dünya yüzünde Rabbimizin kudretinin, azametini, hikmetinin tecelli ettiği mu’cizelerini gösteren haşir ve neşir meydanıdır. Bahar, bütün güzelliklerin gösterildiği bir sahne, bir perde gibi aklımıza, kalbimize, duygularımıza hitap ederek geçip gitti.  Çiçek mevsiminde yoğun faaliyet, canlılardaki tatlı telaş ve say-ü gayret, yavruları besleyen annelerin şefkatli koşuşturmaları... düşünenler ve ibretle görenler için çok şeyler anlattı...

Bahar ferahlığında şirin canlıların yeryüzünü cıvıl cıvıl seslerle şenlendirdiğ, renklerle güzelleştirdiğ, koşuşturmalarıyla geçen zaman, bahara veda etmiş, 14 Haziran 2026’yı gösteriyordu. Uşak Mende’de asırlık çamların semaya uzandığı orman parkında, gölgelerin asude serinliğinde vuslatın, muhabbetin ve sohbetin huzurunu tadıyorduk.

Mende’de iman, ilim, irfan, ikramlarla geçen nurlu zaman, bütün mevsimleri içine bir an-ı seyyale gibi duygularımıza hitap eden, ruhumuza hayat veren hakikatlerin ikliminde huzur ve huşu dolu dakikalarla mest olduk. Kur’ân deryasından kalbimize serpiştirilen tevhid dellilleri, nuruyla ufkumuzu aydınlatıyordu, latifelerimize kadar sirayet ettiğini hissettiğimiz manevi iksirle “O’nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbirşiy yoktur.” İsra Suresi'nin 44. ayetinin kudsî manasını tefekkür ediyorduk.

Mende köyü, havasıyla, suyuyla, ormanıyla, bereketli topraklarıyla, doğal güzellikleriyle, muhafazakâr, mütevazı, güler yüzlü insanlarıyla şirin bir köy. Her mevsim dağları, bağ ve bahçeleriyle insanlara huzur veren manzaraları eksik olmaz. Mende ekmeğiyle ve hergün Risale-i Nur dersiyle meşhur olduğundan nur ile bereket orada temayüz etmiş...

Prof. Dr. Abdullah Tahsin Tola, orman havasının ferahlatan havasında bir eğitimci olarak çocuk, genç ve büyüklere sohbet havasında hitap etti. İnsanın yaratılışındaki hikmet, sorumluluk ve görevleri konusunda Kur’ân tefsirlerinden geniş yelpazede ahlâk ve fazilet üzerinde durdu. Dinimizin önemli bir ölçüsü havf ve reca (korku ve ümit) konusunu herkesin anlayacağı şekilde izah etti...

Uşak’tan Mesut Karabacak’ın harika sesiyle Ormanın derinliklerine ulaşan ezan sesi ve kulaklarımızı çınlatan, kalbimizi coşturan Kur’ân tilavetinin lezzeti, letafeti hâlâ içimizde duruyor.

Daha sonra Mende köyünün şefkat kahramanı anne ve ablalar, maharetleriyle hazırladıkları o yörenin mahallî yemekleri ikram eden Uşaklı kardeşler ve Mendeli abiler, genç kuşaklara hüsn-ü misal davranışları ve izzet, ikram hizmetleriyle misafirlere, mahallin hizmet usül ve yöntemlerini gösterdiler...

Okunma Sayısı: 259
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mısır’dan Gazze çağrısı

    Tutuklular aylardır iddianame bekliyor

    İnsanlıkta tehlikeli çöküş

    Özel okul öğretmenleri “mevsimlik işçi” gibi

    Petrol savaş öncesine döndü, pompa dönmedi

    Dünyada son 24 saatte 4 büyük deprem meydana geldi

    Pamuk şekerinden daha düşük yoğunlukta en büyük iki ötegezegen keşfedildi

    Gazze'de "sözde ateşkes" sürecinde 260'tan fazla çocuk öldürüldü

    Kahramanmaraş'ta dairede yangın çıktı: 3 kardeş öldü

    Venezuela'da art arda 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde deprem: 32 kişi ölü, 700'den fazla yaralı

    İktidar hakikatten çok şekle önem verdi

    Pompada fiyatlar niçin düşmüyor?

    Trump: İran, nükleer denetimlere razı oldu

    Belçika'da sıcak hava alarmı ilan edildi

    Halen kontrol altına alınamadı: ABD-Los Angeles'taki soğuk gıda deposu bir haftadır yanıyor

    Netanyahu: ABD'ye bağımlılıktan kurtulmalıyız

    Trump'tan Netanyahu'ya: "Yahudiler senden bıktı"

    Faiz, toplumu sömürüyor

    Emekliler yoksulluk sınırının altında yaşıyor - Seyyanen zam şart

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.